Milan, infortuni a Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic

Nuovi problemi per Stefano Pioli, che esce da Roma-Milan con tre punti pesantissimi ma anche con tre giocatori in forte dubbio per le prossime partite.

Il primo a fermarsi è stato Hakan Calhanoglu, costretto a restare negli spogliatoi durante l’intervallo. Al suo posto è entrato Brahim Diaz.

Nel secondo tempo anche Ibrahimovic è uscito per un problema muscolare, accomodandosi in panchina col ghiaccio sulla coscia. Infine è toccato a Rebic, autore peraltro del goal-vittoria, che è crollato a terra chiedendo il cambio.

Al termine della gara Pioli ha confermato che si tratta di tre infortuni di natura muscolare, anche se fortunatamente l’entità non dovrebbe essere grave: “Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu hanno avuto problemi muscolari. Sembrano più affaticamenti, ma valuteremo domani. Spero di averne il più possibile a disposizione per le prossime gare”.

OMNISPORT | 28-02-2021 23:20