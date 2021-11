Milan-Inter, ecco Leao: "Vogliamo vincere davanti ai tifosi"

06-11-2021 10:17

Si respira ormai aria di Derby a Milano, dove domani sera alle 20.45 Milan e Inter si sfideranno per un match che finalmente vale l’alta classifica. Ai taccuini de La Repubblica, Rafael Leao lancia così il guanto di sfida ai cugini dell’Inter:

“Ricordo l’atmosfera unica del primo derby che ho giocato, peccato per la sconfitta, e quello vinto col mio assist a Ibra, peccato che non ci fosse il pubblico. Ora vogliamo vincere davanti ai tifosi. È presto per lo Scudetto: l’ultimo se lo è preso l’Inter, va rispettata. Ma un derby è un derby, vincerlo è importante”.

OMNISPORT