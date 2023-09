Milan-Jovic, la lunga attesa: il serbo svela il retroscena prima dell’arrivo in rossonero

L’attaccante ex Fiorentina ha raccontato di essere stato vicino al trasferimento a Milano anche tre anni fa: lo voleva Maldini. Ha chiesto tempo per ritrovare la forma migliore

21-09-2023 15:01

Luka Jovic ha atteso a lungo il Milan, quindi il centravanti serbo è ben disposto ad aspettare qualche altra settimana per recuperare la forma migliore, prima di poter davvero dare il suo contributo in maglia rossonera. Nella conferenza stampa di presentazione l’attaccante ha infatti svelato un retroscena, raccontando di essere stato vicino al Milan anche in passato.

L’attesa di Jovic per il Milan

Luka Jovic è stata la sorpresa del calciomercato del Milan: un colpo quasi in extremis della dirigenza rossonera, alla ricerca di un vice-Giroud dopo il fallimento della trattativa per Taremi del Porto. Il serbo ha colto al volo l’occasione. “È un grande onore e una grande soddisfazione giocare per un club così grande, farò di tutto per realizzare gli obiettivi – ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione tenuta oggi a Milanello -. C’erano stati dei contatti ad inizio estate, poi la situazione si è sviluppata diversamente. Il mio desiderio era venire qui. Aspettavo il Milan, ho rifiutato tutte le altre offerte”.

Il retroscena: tre anni fa il primo contatto Milan-Jovic

Un’attesa che durava da tempo, quella di Jovic. Il serbo ha infatti svelato di essere stato ripetutamente vicino al Milan negli ultimi anni, a partire dal 2020. “C’erano stati contatti anni fa. Maldini mi contattò tre anni fa quando ero al Real Madrid, ma le cose non si misero in ordine. Ora però sono qui”, ha confermato Jovic, che in realtà fin da piccolo sognava di giocare in maglia rossonera. “Da piccolo ero tifoso del Milan – ha aggiunto l’attaccante -. Mio padre e miei amici erano tifosi del Milan, è un desiderio che si realizza. Spero di dare il mio contributo”.

Jovic e il paragone tra Milan e Fiorentina

Per Jovic il Milan è un’occasione di rilancio: esploso all’Eintracht con i 27 gol stagionali segnati nel 2018/19, il serbo non è poi riuscito a confermarsi nei suoi anni al Real Madrid. Alla Fiorentina, nella scorsa stagione, parecchi alti e bassi, ma il bottino totale è stato di 13 reti e 5 assist. “L’anno scorso non ho segnato molti gol, ma non ho giocato per 3 anni e mi aspettavo una stagione con salite e cadute – il suo commento -. 13-14 gol e 5-6 assist: è una buona resa per uno che non ha giocato per tre anni. Cercherò di migliorare questi numeri”.

Jovic ha anche ribadito che il Milan rappresenta una grande occasione per lui. “Questo è un grande passo in avanti per me dalla Fiorentina al Milan, è un livello superiore. Al Real ho avuto un crollo, le cose non sono andate nel migliore dei modi, ma ora sono parte di uno dei migliori club al mondo. Spero di avere fortuna e di tornare ai miei vecchi livelli”.

Milan, Jovic e la stima per Giroud e Pioli

Davanti a lui, nelle gerarchie di Pioli, c’è Olivier Giroud. “È un grande giocatore – dice di lui Jovic -, è il miglior cannoniere della Francia ed ha giocato in grandi club, avendo sempre grande successo. Sono sicuro che ogni giorno potrò imparare qualcosa da lui e mi impegnerò per farlo, in modo da sostituirlo quando sarà necessario nel modo migliore possibile”.

Intanto il serbo mostra massima fiducia in Stefano Pioli: “Ha detto che crede in me, devo ascoltarlo. Mi ha detto che sono sicuro che avremo un’ottima collaborazione. È un grande piacere lavorare con lui, sono stato accolto benissimo”. Ad oggi, però, Jovic sa di non poter ancora ambire alla maglia da titolare. “Avrei bisogno di un po’ di tempo, ma non so quanto tempo ho a disposizione. Non sono al 100% fisicamente, quindi dovrò lavorare con molto impegno per essere pronto per le partite”.