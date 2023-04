Milan, Kalulu in gruppo e disponibile per il Napoli

Unico assente nell'allenamento di rifinitura di oggi l'infortunato Zlatan Ibrahimovic

11-04-2023 12:14

Buone notizie per Stefano Pioli dall’allenamento di rifinitura che ha svolto oggi il Milan in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani a San Siro contro il Napoli. Ha partecipato regolarmente a tutta la seduta con i compagni di squadra anche Pierre Kalulu. Il difensore è dunque completamente ristabilito e disponibile per la sfida europea contro gli azzurri. L’unico assente, oggi a Milanello, l’infortunato Zlatan Ibrahimovic che, comunque, non è nella lista Uefa. Paolo Maldini ha assistito a tutto l’allenamento, salutando la squadra prima che iniziasse la sessione.