21-07-2022 20:00

Il mercato del Milan attende ancora uno scossone in mezzo al campo. Con il colpo Charles De Ketelaere sempre in canna e la situazione relativa a Renato Sanches in bilico, il Diavolo potrebbe anche decidere di iniziare a guardarsi intorno. Questo vale soprattutto per il portoghese. Se, infatti, sul talento del Club Brugge, dopo il blitz in Belgio di ieri di Maldini e Massara, traspare ottimismo e si potrebbe anche arrivare a un accordo in tempi ormai non lunghissimi, per il centrale del Lille, la concorrenza del Psg e lo stallo, obbligano a cercare alternative.

Milan, spunta il nome di Frattesi

Tra queste, nelle ultime ore, è ventilato il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, infatti, sarebbe stato proposto ai rossoneri dall’agente, Giuseppe Riso, oggi a Casa Milan per parlare principalmente dei rinnovi di contratto di Sandro Tonali e Daniel Maldini. L’incontro è stato, però, anche l’occasione per sondare il terreno per il classe ’99, su cui ha puntato da tempo gli occhi, ma senza affondare il colpo, la Roma di José Mourinho.

Milan, Renato resta prioritario, ma…

Si tratta di una trattativa, comunque, non semplice o buon mercato, visto che andare a strappare un giocatore al Sassuolo vuol dire sempre essere pronti a sostenere una cifra importante. In questo caso si parla si circa 30-35 milioni per il cartellino, anche se tra le due società si potrebbe trovare l’accordo con la formula del prestito oneroso o con una diluizione su più anni della spesa. Ovviamente, quello di oggi resta da intendere come un primo sondaggio tra le parti. La priorità del Diavolo è ancora Renato Sanches, ma la pista Frattesi potrebbe scaldarsi da un momento all’altro.

I tifosi del Milan bocciano Frattesi

La prospettiva di vedere l’azzurro in rossonero sembra non andare troppo a genio ai tifosi, che sui social non mancano di palesare le loro perplessità. Qualcuno scrive: “Frattesi è molto forte, ma meglio Renato“, e un altro sentenzia: “No Frattesi no”, “Se il colpo di scena é Frattesi spero di morire prima”. I commenti sono veramente tanti. “Ma che schifo é … stiamo parlando del terzo titolare che deve giocare almeno 20-25 partite , non può essere Frattesi”, scrive qualcun altro, e poi: “Speriamo che chiedano anche 40-50“, “Ma per me Frattesi e una sola immensa mi sbaglierò ma non è da grandissima squadra”, “Se prendiamo Frattesi mi trasferisco su Saturno”, “Se arriva Frattesi al posto di Renato mi incateno a Milanello“.

Milan, non mancano estimatori di Frattesi

Non manca, comunque chi gradisce e twitta: “Se arriva Frattesi abbiamo il miglior centrocampo della Serie A, giocatore totale Davide. E pure italiano che male non fa al nostro calcio. Godrei” e anche: “Se il su twitter nessuno vuole Frattesi…. Frattesi è da prendere“, “Prendere Frattesi come alternativa a Renato Sanches, visti i nomi che si fanno (vedi Veretout e altri amici friz) non mi dispiacerebbe“, “Frattesi lo prendo ieri”, “Magari Frattesi”, “FratteSI“.