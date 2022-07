Nelle ore in cui si decide l’operazione De Ketelaere, il Milan continua a lavorare sottotraccia anche a un altro obiettivo di mercato. Si tratta di Renato Sanches, il portoghese del Lille che Paolo Maldini vorrebbe vestire di rossonero per far compiere un upgrade in fisicità e dinamismo al centrocampo di Stefano Pioli.

Milan, ritorno di fiamma per Renato Sanches

L’interesse del Milan per il mediano ex Benfica e Bayern Monaco è di vecchia data. Imbastita la scorsa primavera, la trattativa circa un mese fa aveva partorito una bozza d’intesa tra i rossoneri e l’agente del giocatore sulla base di un ingaggio annuale di circa 3 milioni. Successivamente, causa maxi-offerta al rialzo del Paris Saint Germain, quell’accordo pareva definitivamente sfumato, invece a quanto pare i giochi per il classe 1997 di Amadora sono ancora totalmente aperti.

L’apertura del Lille e il commento di Maignan

Sanches ha due possibilità, due grandi club. Andrà via, in quale club non so: il suo futuro sarà a Parigi o a Milano” ha detto ieri il dirigente dei francesi, svelando dunque che il destino del giocatore resta tutto da scrivere. rimettere in pista i rossoneri nell’affare è stato direttamente il presidente del Lille, Olivier Letang. “ha due possibilità, due grandi club. Andrà via, in quale club non so: il suo futuro sarà a Parigi o a Milano” ha detto ieri il dirigente dei francesi, svelando dunque che il destino del giocatore resta tutto da scrivere.

Probabilmente è anche per questo che sui social prosegue il pressing di alcun big rossoneri per invogliarlo a preferire la destinazione milanese a quella parigina. Dopo Rafael Leao, che un paio di settimane fa l’aveva stuzzicato sul web dedicandogli due emoticon rossonere, ieri è toccato a Maignan corteggiarlo su Instagram: “Magic” Mike ha commentato con “ti sta bene il rosso” una foto postata da Renato Sanches con la maglia d’allenamento “all red” del Lille sulle spalle. Anche in questo caso, ovviamente, l’invito indirizzato al giocatore – per nulla velato – sarebbe quello di sciogliere i dubbi e dire finalmente sì al Milan.

Tifosi milanisti stufi di aspettare Sanches

Psg. “Fategli fare un giro in sala trofei a casa Milan e poi rimandatelo indietro a sto sopravvalutato”. “Se ne sbatte dei trofei – gli risponde Filippo – Vuole i soldi questo”. Se salgono le possibilità di vedere Sanches rossonero, scendono invece le quotazioni del giocatore tra i tifosi del “Diavolo”. L’eccessiva durata della trattativa, infatti, ha ormai stufato gran parte del popolo milanista. “Se non sei sicuro stattene in Francia!! Il Milan troverà giocatori più bravi” osserva piccato Sebastiano. Anche Francesco non ne può più dei tentennamenti del portoghese, che ormai da tempo sfoglia la margherita incapace scegliere tra Milan e. “Fategli fare un giro in sala trofei a casa Milan e poi rimandatelo indietro a sto sopravvalutato”. “Se ne sbatte dei trofei – gli risponde Filippo – Vuole i soldi questo”.

Alessandro invece prova a mettersi nei panni del giocatore, e critica implicitamente la strategia eccessivamente attendista del Milan: “Ci sta che girino le pa**e per questa storia, però basta dare per scontato che i giocatori vengano senza problemi solo perché siamo il Milan. Anche Bremer aveva l’accordo con l’Inter, ma se offri poco ci sta che i giocatori tentennino”.

