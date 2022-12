20-12-2022 23:00

Diciotto presenze in maglia rossonera, ancora nessun gol, e soprattutto un contributo piuttosto modesto alla causa milanista. La prima parte dell’avventura di Charles De Ketelaere in Italia non è stata certo entusiasmante, ma non sarebbe nemmeno giusto esprimere stroncature dopo così poco tempo. D’altronde Pioli è stato molto chiaro: “Nessuno ha dubbi sulle sue qualità o sul suo potenziale – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dei rossoneri – Continuo a pensare che stiamo facendo tutti delle valutazioni troppo affrettate. Vederlo prima punta? Ci può stare, anche pensando alle prossime partite, quando incontreremo difese a schierate a cinque. Charles è tornato più sereno dal Mondiale. Avrà il suo spazio al Milan”.

Milan, Pioli crede ancora in De Ketelaere

Un po’ necessità, un po’ esperimento: De Ketelaere nel ruolo di prima punta potrebbe essere la novità più interessante il 30 dicembre, quando il Milan sarà impegnato in amichevole a Eindhoven. Olivier Giroud naturalmente non ci sarà: il francese, reduce dalla finale di Qatar 2022, avrà poche ore di lavoro alle spalle e difficilmente giocherà contro la Salernitana. Lungodegenti Ibrahimovic e Origi, difficile immaginare Lazetić in quel ruolo dal primo minuto. Di conseguenza, restano due soluzioni: quella di Ante Rebic, che in quel ruolo ha già giocato, oppure la novità dell’ex Bruges.

De Ketelaere punta, tifosi del Milan in coro

Una soluzione, qualsiasi sia la sua origine, non piace ai tifosi rossoneri, soprattutto in vista di un campionato di serie A in cui non sarà possibile sbagliare un colpo, vista la distanza dalla vetta. Lo sottolinea Davide, senza giri di parole: “Aver tenuto Ibra come calciatore e preso origi è stato un affare. Pioli non fa giocare lazetic..imbarazzante lui e il mercato di agosto”. E Antonio aggiunge, con riferimento ai Mondiali: “Infatti si è visto che bel esperienza da protagonista e subito fuori ai gironi eliminatori”. Anche Simone è dello stesso avviso: “Ma se non ha toccato mezzo pallone, incredibile”.

Milan: il mercato nel mirino dei tifosi

Ma Giovanni allarga il discorso anche alla società, di cui sottolinea le colpe: “Inutile negare l’evidenza, ci siamo presi un bel pacco! La stagione e il distacco enorme dal Napoli rispecchiano il mercato fallimentare”. Allo stesso modo Gianluca: “È scandaloso come ogni anno arriviamo a questo punto e stiamo puntualmente senza squadra”. Gino è infervorato contro la dirigenza: “Come si può pensare di affidargli il ruolo di centravanti??? Intanto la società è assolutamente immobile sul mercato. Va tutto bene, non servono rinforzi, magari un vice Kessie, che manca terribilmente?? Magari un attaccante di valore, affermato e non buttato lì, come in un cantiere scuola!”. Vittorio ci va giù pesante: “Il fallimento del mercato di Maldini trionfa ancora. Un disastro annunciato”.

Milan Pioli nel mirino del web rossonero

Nelle mire dei milanisti c’è anche Pioli, come sottolinea Gerardo: “Più si va avanti e più assomiglia a Zaccheroni speriamo di sbagliare”. E Giovanni aggiunge: “Ma come ci pensa piolo a certe scelte…..ma come…”. Mentre Sandro si chiede semplicemente: “Cambiare modulo no ?”. Marco rivolge un appello alla dirigenza: “Se nn lo sanno a gennaio c’è il calcio mercato comprare una vera punta no!?”. Eppure non tutti sono in disaccordo, come Ubaldo: “Visto che fa letteralmente c….. a centrocampo, può essere un’idea…peggio di quel che ha fatto vedere è difficile, nonostante la protezione della stampa amica”. Mentre Elisabetta azzarda: “finalmente!!!!anche perché è la sua reale posizione da sempre”.