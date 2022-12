Milan, prenotato l'erede di Ibra. Scoppia però il caso Giroud

19-12-2022 19:53

Il Milan, già da tempo, sta pensando al futuro, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Ibrahimovic e Giroud sono due grandi giocatori, ma sulla via del tramonto: lo svedese ha 41 anni ed è reduce da un brutto infortunio, il francese invece ne ha 36. I campioni d’Italia in carica punteranno ancora sul capocannoniere della Francia nei prossimi anni, ma servirà ovviamente un nuovo compagno che non faccia rimpiangere Ibra.

Milan, sarà Openda l’erede di Ibrahimovic

A tal proposito, il Milan ha già fatto passi da gigante: il club rossonero ha infatti prenotato l’attaccante che dovrebbe rimpiazzare Ibrahimovic nelle gerarchie rossonere, a partire dalla stagione sportiva 2023-2024. Stando a quanto riporta Tuttosport, il nome sarebbe quello di Lois Openda. Classe 2000, il giocatore del Lens è un centravanti puro, veloce ed esplosivo.

Openda si è presentato molto bene in Ligue 1, realizzando già sette gol nella prima parte di stagione. Prima di sbarcare in Francia, il belga ha fatto vedere grandi cose in Olanda con la maglia del Vitesse: 36 gol in due annate. L’attaccante 22enne ha voglia di crescere ancora e la Serie A potrebbe essere il palcoscenico giusto per fare un ulteriore salto di qualità.

Milan, scoppia il caso Giroud in Francia

Nel frattempo, il Milan deve fare i conti indirettamente col caso Olivier Giroud. L’attaccante della Francia ha disputato un grande Mondiale, realizzando quattro reti e laureandosi nel frattempo anche capocannoniere di sempre nella storia dei transalpini. In finale però, l’attaccante rossonero è stato sostituito nel primo tempo, a pochi minuti dal termine. Una scelta criticata anche dalla stampa, poiché Deschamps avrebbe potuto aspettare di rientrare negli spogliatoi. La reazione del giocatore ha fatto il giro del web: bottiglietta lanciata di prepotenza contro il terreno di gioco.

Milan, il rinnovo di Giroud

Il Milan dovrà far tornare il sorriso a Giroud e successivamente concentrarsi sul rinnovo dell’attaccante. Stando alle ultime indiscrezioni, il francese prolungherà il suo contratto fino al 2024 con l’opzione per il 2025 e un’altra novità sarà l’adeguamento di stipendio che passerà dai 3 milioni di euro attuali a 4 milioni. Per il momento è ancora presto, l’appuntamento con l’entourage del giocatore è rinviato a febbraio.