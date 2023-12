Milan, l'impresa a Newcastle salva solo Pioli: è Europa League. Tifosi furiosi per il "biscotto" Borussia-PSG

Delusione tra i tifosi rossoneri al termine del match vinto dal Milan in casa del Newcastle: per qualcuno addirittura sarebbe stato meglio uscire da tutto.

13-12-2023 23:19

Vincere in Inghilterra, piegare una big di Premier League e ritrovarsi fuori dagli ottavi di Champions: strano il destino per il Milan e i suoi tifosi. L’aver acciuffato per i capelli la qualificazione ai playoff di Europa League è un contentino che soddisfa solo in parte il popolo rossonero. Prevalgono i rimpianti per una qualificazione alla portata, buttata via probabilmente nella decisiva sfida del turno precedente a San Siro contro il Borussia Dortmund.

Newcastle-Milan, scoramento a fine primo tempo

Davvero negativo l’approccio al match dei rossoneri. Joelinton porta in vantaggio gli inglesi e a fine primo tempo il Milan si ritrova sotto. Sul web c’è addirittura chi chiede l’esonero di Pioli già negli spogliatoi del St. James’ Park. “Purtroppo c’è sempre qualcuno che ha ancora il coraggio di difendere Pioli”, scrive un fan. “Purtroppo c’è ancora qualcuno che è convinto che il problema è solo Pioli”, replica subito un altro. “Vedo zero voglia, zero cattiveria…giusto uscire da tutto”, sentenzia un altro utente. E ancora: “Meglio uscire ora, tanto durerebbe poco la permanenza”.

Milan, tifosi delusi: molti se la prendono con Ibra

C’è pure chi se la prende con l’ultimo arrivato, Zlatan Ibrahimovic, annunciato qualche giorno fa dalla proprietà. “Beh meno male che è arrivato Ibra, si vede come ha sistemato subito le cose“, scrive sarcastico un tifoso. “Vero, era proprio quello che ci serviva”, la conferma di un altro fan. “Meno male che Cardinale l’ha strappato alla concorrenza, tutti avrebbero voluto un dirigente come lui”, un altro commento ironico. Qualcuno alla fine si spazientisce: “E lasciatelo lavorare almeno”.

Ribaltone nella ripresa, rossoneri in Europa League

Nel secondo tempo le prodezze di Pulisic e Chukwueze e i miracoli di Maignan valgono almeno il passaggio in Europa League. “Tanti ma tanti rimpianti girone che si poteva passare tranquillamente”, scrive Antonio. “Biscotto a Dortmund ma hanno fatto il loro, l’abbiamo buttata via nel girone d’andata”, il rammarico di Patrick. “Era meglio che uscivamo da tutto!”, si dispera un altro tifoso pensando agli impegni del giovedì. “Abbiamo ottenuto il massimo possibile”, ammette un altro. Ma la tesi del “biscotto” a Dortmund sembra prevalere. “Pensare che Gigio è agli ottavi e noi in Europa League mi fa molto male. Molto male”, scrive una supporter del Diavolo.