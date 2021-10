Milan, l’infortunio di Calabria in azzurro diventa un caso sui social

Dante Calabria lascia il ritiro della nazionale. Il giocatore del Milan che era stato chiamato da Mancini per sostituire l’infortunato Toloi, non avrà l’opportunità di scendere in campo nella finalina di Nations League. Il calciatore del Milan ha infatti accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e non sarà disponibile per la gara contro il Belgio.

Infortuni e pausa per le nazionali

Le nazionali finiscono ancora una volta nel mirino dei tifosi. Anche in questa occasione sono tanti gli infortuni di calciatori che poi non saranno a disposizione con il proprio club come il caso di Adrien Rabiot che è risultato positivo al Covid e quindi dovrà rimanere senza allenarsi per circa 10 giorni. Una situazione che non viene vista di buon occhio dai tifosi a maggior ragione per una competizione che in pochi sembrano apprezzare come la Nations League.

Il finto infortunio

Sui social montano le proteste da parte dei tifosi del Milan, stanchi di perdere giocatori per colpa delle nazionali ma anche dei tifosi delle altre squadre che vedono nel risentimento di Calabria, una scusa per lasciare anticipatamente il ritiro della nazionale. “Vergogna i soliti juventini che fingono infortuni per lasciare la nazionale. Ah no, scusate”. E ancora: “Col Verona sarà pienamente disponibile”. E qualche tifoso del Milan sembra apprezzare: “Tranquilli, sta fingendo per non giocare in modo da tornare al Milan in forma al 100%”.

Anche i tifosi del Milan sono arrabbiati: “Ormai le nazionali sono diventate un problema, speriamo che non sia nulla di grave e possa essere a disposizione già nella gara contro il Verona”. Mentre Stefano ha qualche dubbio in più: “Ci siamo fatti furbi e il risentimento di Calabria è come quello di Immobile la sosta scorsa o abbiamo la solita sfiga?”.

Ma tra i fan rossoneri cresce anche la preoccupazione per la positività di Rabiot visto che in nazionale ci sono anche i milanisti Maignan e Theo Hernandez. “Inserire una manifestazione pressoché inutile nel bel mezzo di un calendario già intasato dimostra la totale incapacità dei vertici della Uefa: logicamente quelli che ne subiscono le conseguenze sono sempre i club di appartenenza dei giocatori infortunati”.

SPORTEVAI | 09-10-2021 12:20