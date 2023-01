Ancora un infortunio in casa Milan, con una pedina importante del centrocampo costretta a fermarsi. I tifosi, esasperati, se la prendono con Pioli ed il suo staff

30-01-2023 19:45

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Il momento complicato del Milan prosegue con l’ennesima tegola di una stagione che sta andando abbastanza a scatafascio, e che riguarda in questo caso Ismael Bennacer, alle prese con un infortunio che sta contribuendo ad esasperare ulteriormente la piazza rossonera.

Si ferma anche Bennacer

Il mediano infatti deve fare i conti con un danno al bicipite femorale sinistro: già assente nella disgraziata caporetto contro il Sassuolo (giacché scontava una squalifica per somma di ammonizioni), l’algerino salterà quindi il prossimo turno di Serie A, ovvero il derby contro l’Inter previsto domenica. Nel frattempo Bennacer sarà rivalutato nei prossimi giorni per capire la portata dell’infortunio e definire il conteggio dei giorni da passare fuori dal campo.

Insomma, continua la via crucis rossonera. Se fino alla giornata di campionato precedente il Milan conservava almeno il secondo posto, nonostante la sconfitta contro la Lazio e un Napoli comunque abbastanza tranquillo in vetta, la scoppola contro il Sassuolo ha fatto precipitare la squadra in quinta posizione a -15 dai partenopei, e con la zona Champions da agguantare e da difendere.

La crisi a tutto tondo del Milan e l’infermeria affollata

Ma il club sembra in totale bambola, sia a livello tattico che in termini più prettamente interni (si parla da giorni di uno spogliatoio balcanizzato, con una fronda anti Stefano Pioli e un clima comunque molto teso), e a spargere il sale sulla ferita ci pensa il cahier de doleances degli infortuni: Bennacer è solo l’ultimo di una lista che vede al suo interno nomi come quello di Tomori, Dest e quel Maignan che servirebbe come manna dal cielo per la difesa della porta rossonera, in un reparto che ha subito in questo inizio di 2023 ben 18 gol tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa.

I tifosi se la prendono con Pioli ed il suo staff

E mentre Pioli s’ingegna a trovare la quadra nel modulo per il derby (da decidere se puntare sul 4-3-3 o sul 4-3-1-2: considerato il forfait di Bennacer è possibile però che per la prima volta l’allenatore opti per il centrocampo a tre), per la vox populi dei social il tecnico ed il suo staff hanno delle responsabilità anche sull’affollamento dell’infermeria.

“Anche Bennacer, uno dei più importanti, infortunato… Ormai piove sul bagnato, però anche la questione infortunati non è mai stata risolta da Pioli e staff che promettevano di lavorarci sodo…Sarebbe ora di chiarire vari aspetti”, scrive un utente su Twitter, ed un altro argomenta: “Io a Pioli farei questa domanda: ma il suo staff analizza il ritmo della corsa dei giocatori durante la settimana e durante la singola partita e le varie partite per capire quando sono stanchi? Almeno quelli che c’erano l’anno scorso dovrebbero ormai conoscerli, invece…”.

Questi gli altri commenti: “Siamo stanchi e frustrati di fronte ad una situazione che, ormai, si ripete ciclicamente da 3 stagioni a questa parte. Noi tifosi meritiamo chiarezza. Tutto questo non è normale”, “Si ferma Bennacer per problema muscolare al femorale della coscia sinistra. Questione infortuni che ormai assume i contorni del grottesco su tutti i livelli. Un problema che andava affrontato e risolto e invece…”.

Non mancano i dietrologi: “Solo a me viene da pensare che non si sia mai fatto il centrocampo a 3 proprio perché i due centrocampisti titolari non volessero? Adesso che se ne parla concretamente e probabilmente provato oggi, guarda caso si rompe Bennacer”, e “Quindi Pioli dopo l’umiliazione con il Sassuolo annuncia il centrocampo a tre per il derby pur sapendo (e nascondendocelo) che il giorno prima si era rotto Bennacer”. Ed infine, il tifoso che passa alle vie drastiche: “Caccerei Pioli e il suo staff anche solo per sto motivo: tre anni di sta roba, giocatori che si fanno male senza giocare, una roba mai vista”.