Milan, la cessione suggerita da Ravezzani fa arrabbiare i tifosi

Finora il mercato del Milan si sta concentrando sui rinnovi da fare o ignorare, sui riscatti dei prestiti e sui possibili nuovi acquisti ma esiste anche la voce cessioni ed è su quella che batte Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia guarda ai mesi invernali e su twitter suggerisce una cessione importante per ovviare ai buchi che porterebbe la coppa d’Africa.

Per Ravezzani il Milan deve vendere Bennacer

Scrive Ravezzani: “Come scrive la Gazzetta, il Milan perderà Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa dal 9 gennaio, col rischio che tornino dopo il 6 febbraio. Un problema enorme da affrontare subito. Magari cedendo Bennacer per prendere due centrocampisti di livello non africani”

I tifosi replicano con ironia a Ravezzani

Fioccano i commenti dei follower: “Ah, quindi deve vendere un giocatore di sua proprietà, che vale 40 mln di euro, che può rimanere per molti anni solo perché mancherà al massimo un mese in un anno?” o anche: “Allora ad esempio il Liverpool che potrebbe perdere Manè e Salah per un mese li deve vendere tutti e due?” oppure: “Quindi vendere uno dei più forti potenziali centrocampisti solo perché probabilmente mancherà un mese? Ma mi prendo un’alternativa valida e basta”

C’è chi scrive: “magari non facendoli partire? la coppa d’Africa dovrebbe essere calendarizzata dalla Fifa in modo da non danneggiare le società… ma loro sono impegnati con le pastette dei mondiali…”.

Non mancano commenti sarcastici: “Ogni volta che c’è la Coppa d’Africa riciciccia questa storia quando c’è una soluzione facilissima: basta pendere calciatori africani scarsi” e infine: “Salvini ti ha messo like”.

SPORTEVAI | 02-06-2021 12:43