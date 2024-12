Milan, la festa dei 125 anni delle polemiche: il programma, assenti anche Rivera e Pirlo, le proteste dei tifosi

Il programma del Milan per il 125° anniversario: celebrazioni ed emozioni a San Siro ma la lista degli esclusi scatena i tifosi sui social

-1 alla super festa rossonera. Il Milan ha svelato il ricco programma di eventi organizzati per celebrare il 125° anniversario dalla fondazione del club. In occasione della sfida contro il Genoa, valida per la 16ª giornata di Serie A e programmata per domenica sera, i tifosi rossoneri saranno protagonisti di una serata unica. San Siro sarà il palcoscenico di un evento indimenticabile, che intreccia calcio, emozioni e storia. Non mancano però gli esclusi dai festeggiamenti e le polemiche dei tifosi sul web.

La Hall of Fame del Milan per la festa dei 125 anni di storia

Con uno spettacolo ricco di sorprese e momenti iconici, il popolo rossonero si stringerà attorno alle sue leggende per rendere omaggio a una storia unica nel panorama calcistico. La serata inizierà alle 19:45 con una speciale cerimonia dedicata alla Hall of Fame rossonera. Grazie a una votazione dei tifosi, tre grandi leggende del club entreranno ufficialmente a far parte di questa prestigiosa lista: Marco van Basten, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul terreno di San Siro, i tre campioni riceveranno un trofeo realizzato per l’occasione dalla rinomata maison Tiffany & Co.. Franco Baresi, già Vice Presidente Onorario e primo membro ufficiale della Hall of Fame, sarà presente per celebrare l’ingresso di nuovi campioni nella storia rossonera. Per motivi personali, Shevchenko non potrà essere presente, ma verrà omaggiato in un evento dedicato successivamente.

Milan, il programma della cerimonia ufficiale dei 125 anni

Dopo il riscaldamento delle squadre, intorno alle 20:30, prenderà il via la cerimonia ufficiale per il 125° anniversario. Lo spettacolo sarà caratterizzato da luci, suoni e coreografie emozionanti, il tutto arricchito dalla voce narrante di Luca Ward, noto attore e doppiatore italiano.

Al centro di questa celebrazione ci saranno alcuni giovani del Settore Giovanile del Milan, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso i momenti più iconici della storia rossonera. In un crescendo di emozioni, lo speaker Germano Lanzoni presenterà le numerose leggende presenti, che riceveranno il caloroso tributo dei tifosi.

La serata sarà arricchita dall’esibizione dei Meduza, il trio italiano di fama internazionale nel panorama della musica elettronica, che suonerà per la prima volta a San Siro. Il loro contributo musicale accompagnerà lo show prima del calcio d’inizio, aggiungendo un tocco unico alla serata.

Milan, la maglia celebrativa per i 125 anni di storia

Il match contro il Genoa sarà anche l’occasione per la prima squadra maschile di indossare l’Anniversary Kit creato in collaborazione con Puma. Questa maglia speciale, ispirata alla storia e alle tradizioni del club, è stata disegnata con il contributo dei tifosi di tutto il mondo. Un omaggio alla gloriosa eredità del Milan, che combina elementi classici con uno stile intramontabile.

Milan, la lista delle Leggende rossonere presenti ai 125 anni

Durante la serata, i tifosi potranno abbracciare molte delle leggende che hanno scritto la storia del club. Tra i campioni attesi figurano nomi iconici come Gullit, Rijkaard, Seedorf, Pato, Tassotti, Donadoni e Costacurta. Tuttavia, non mancano alcune assenze significative: Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Boban e Gianni Rivera non prenderanno parte all’evento.

Clicca qui: Boban escluso dalla lista delle leggende rossonere per la festa dei 125 anni di storia.

Milan, le polemiche dei tifosi per la festa dei 125 anni di storia

Sul web si fanno sentire i tifosi rossoneri che non tollerano che alcune leggende siano state escluse dai festeggiamenti: “Puoi non invitare chiunque ai 125 anni del Milan (ricorrenza peraltro bizzarra). Puoi perfino escludere Boban o far recapitare un invito di seconda mano a Maldini. Ma non puoi, per nessuna ragione puoi, escludere Gianni Rivera. Significa semplicemente non celebrare nulla.”

C’è poi chi scrive: “Da juventino, Gianni Rivera è il Milan.” E ancora: “Escludere Maldini è tanto grave come escludere Rivera… Simboli di cosa voglia essere milanisti…” Non si placano le polemiche: “Spiace dirlo ma si è chiamato fuori da solo con una causa (per me, sia chiaro) assolutamente senza senso. Se è vero che non esiste la storia del Milan senza Rivera, vale anche il contrario.”

Alcuni tifosi attaccano l’attuale proprietà: “Questo succede perché l’attuale proprietà del Milan non solo non ha contribuito a fare la Storia del club ma dimostra di non conoscerla nemmeno.” E infine: “Come la Juventus, anche il Milan è ricattato e sappiamo da chi… ZLATAN IBRAHIMOVIC!!!”