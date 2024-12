Milan caos: i tifosi si schierano con Theo nella guerra tutti contro tutti, da Fonseca a Maignan e Calabria

Oggi Fonseca proverà a fare chiarezza sulla situazione in casa rossonera dopo le bordate via social di Maignan e Calabria, i fan del Diavolo confusi

E’ il D-day in casa Milan: dopo due giorni di polemiche roventi tra lo sfogo di Fonseca contro parte della squadra, il faccia a faccia con il ribelle Theo Hernandez e gli interventi via social di Maignan e Calabria, l’allenatore nel pomeriggio in conferenza renderà note le sue decisioni in vista della gara col Genoa. Per tutti dovrebbe pagare Theo, destinato alla panchina, ma tra i tifosi scoppia la polemica.

Gli sfoghi di Maignan e Calabria

Ieri è stata la giornata delle repliche. Sui propri canali social prima Maignan e poi Calabria hanno provato a fare chiarezza. In particolare il terzino è uscito allo scoperto scrivendo. “Ciao a tutti. Mi sento in dovere di fare chiarezza. Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni ‘spiacevoli’ o inventate per non perdere tempo ed energie. Forse avrei dovuto farlo anche prima. Oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole. Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra. Fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo.

Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata, non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro e per il club che rappresentiamo. Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possono danneggiare persone o il nostro ambiente. Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci. Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e il mio impegno verso la mia squadra del cuore. Grazie a chi ci sostiene sempre.

Forza Milan!”.

I tifosi si schierano con Theo

Fioccano le reazioni sul web: “I macachi, poveri boccaloni, continuano a guardare il dito e non la luna facendosi infinocchiare dalle vaccate raccontate e messe in giro ad hoc (oltre che da un allenatore che non ha mai avuto in mano lo spogliatoio)” e anche: “La “squadra” viene chiaramente tirata in ballo solo per nascondere il tentativo di proteggere esclusivamente la propria immagine. Nel frattempo, anche mercoledì abbiamo assistito a una prestazione pessima da parte sua. Il tempo delle parole è finito da un pezzo” e poi: “Forse, a questo punto, Theo potrebbe anche puntare ad andarsene a parametro zero. Doveva essere ceduto prima, ora devi svenderlo”

C’è chi scrive: “Quella di Calabria è una risposta indiretta della società a Fonseca, non hanno neanche il coraggio di farlo loro e fanno fare i post a Maignan. Io sono con il mister al 100% ci sono giocatori quest’anno come impegno sono vergognosi. Theo Hernandez su tutti”.

La maggioranza però difende il mancino francese: “Prima Leao poi Theo non ho mai visto un allenatore mediocre come Fonseca o tra i migliori come Ancelotti prendersela a turno ma con i loro big. È una gestione folle, non riesce a entrargli in testa e li svaluta, svalutando il nostro club, l’anno prossimo senza Theo e Champions” e anche: “Io il mio capitano non lo abbandonerò mai, se Theo mi dice di mangiare la m…, io sto muto e mangio la m…, se Theo odia Fonseca, io odio Fonseca“, oppure: “Ci avete riportato in alto. Ci avete riportato uno scudetto. Chi è contro di voi ma con Fonseca tifa per il male del nostro Milan: siete il nostro più grande patrimonio THEAO”

I tifosi sono spaventati all’idea di vedere Terracciano al posto di Theo: “Terracciano non può giocare a calcio! È un telepass! Te puoi mettere in panchina Theo, Leao, solo sei hai delle alternative valide! Noi non le abbiamo! Se devo mettere in campo questo Terracciano io Theo in sedia a rotelle lo metto sempre” e infine: “Ma avete visto giocare Terracciano?? O le partite le vedete con la tv spenta?! È un birillo! Lo saltano tutti! Non salta mai l’uomo e sa solo passare la palla all’indietro. In più non è un terzino. Theo anche se in questo momento fa male, una giocata te la può sempre inventare! Terracciano invece non può giocare a calcio! Quindi se non ho alternative a lui, gioca sempre Theo!”.