Milan, Calabria vuota il sacco su Fonseca e risponde alle accuse

Il capitano era stato indicato tra i destinatari delle dichiarazioni del tecnico dopo la vittoria sulla Stella Rossa: “Non accetto falsità, lavoriamo da professionisti”

Davide Calabria si tira fuori dalle polemiche scatenate in casa Milan dopo le dichiarazioni di Paulo Fonseca. Il difensore, che era stato indicato come uno dei possibili destinatari delle parole del tecnico post-Stella Rossa, ha rigettato le accuse di scarsa professionalità attraverso un lungo comunicato pubblicato sul suo account Instagram.

Milan, lo sfogo di Calabria su Instagram

“Ciao a tutti. Mi sento in dovere di fare chiarezza”. Inizia così il comunicato pubblicato su Instagram da Davide Calabria. Il capitano del Milan interviene dunque in prima persona dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni del tecnico Paulo Fonseca, che dopo la faticosa vittoria sulla Stella Rossa aveva accusato i giocatori di “non dare tutto per vincere” e aveva detto di essere pronto a convocare i ragazzi della Primavera al posto di alcuni membri della prima squadra.

Fonseca non aveva fatto nomi, ma il suo messaggio, anche secondo i media più vicini al mondo rossonero, sarebbe stato indirizzato a due giocatori in particolare: Theo Hernandez e, appunto, Calabria.

Calabria e le ragioni del comunicato

Il terzino destro, però, non accetta questa interpretazione. “Negli ultimi mesi ho lasciato correre tante cose, evitando di rispondere a situazioni ‘spiacevoli’ o inventate per non perdere tempo ed energie – scrive Calabria su Instagram -. Forse avrei dovuto farlo anche prima. Oggi credo sia arrivato il momento di spendere due parole. Così come in passato, negli ultimi giorni sono circolate molte informazioni errate sul mio conto e sulla nostra squadra. Fake news che non meriterebbero peso, ma che ora credo richiedano una risposta per tutelare la mia immagine e quella del nostro gruppo. Queste illazioni su dinamiche di campo, confronti vari e sulla mia vita privata, non corrispondono alla verità, creano solo confusione e divisione. Chiedo rispetto per me, per il nostro lavoro e per il club che rappresentiamo”.

Milan, Calabria contro i giornalisti

Calabria non cita Fonseca, il suo comunicato più che all’allenatore è diretto a chi ha indicato lui come il destinatario delle parole del tecnico portoghese del Milan. “Le critiche costruttive fanno parte del nostro mestiere, ma le falsità no – aggiunge il capitano rossonero -. Invito chiunque a verificare prima di diffondere notizie che possono danneggiare persone o il nostro ambiente”.

Calabria e la risposta social a Fonseca

Nel finale, Calabria però risponde indirettamente a Fonseca, spiegando che lo spogliatoio del Milan ha sempre lavorato al massimo della professionalità: come a dire, in campo ci andiamo per vincere, sempre. “Il nostro focus rimane sul campo, dove ogni giorno lavoriamo con la massima professionalità per migliorarci – conclude il difensore – Non permetterò a nessuno di intaccare il mio amore e il mio impegno verso la mia squadra del cuore. Grazie a chi ci sostiene sempre. Forza Milan!”.

Milan, il post di Maignan e il faccia a faccia Fonseca-Theo

Il comunicato di Calabria non è stata l’unica reazione alle parole di Fonseca registrata in casa Milan. Oggi Mike Maignan aveva replicato al tecnico con un chiaro messaggio sui social: la scritta “Io conosco i sacrifici” e una foto insieme a Calabria e Theo Hernandez. Quest’ultimo, invece, ha subito una vera e propria ramanzina in allenamento da parte di Fonseca, che l’ha invitato a concentrarsi sulla squadra e non su sé stesso. Theo, dal canto suo, avrebbe ammesso di essere lontano dalla migliore forma fisica. Basterà per riportare la pace in casa Milan?