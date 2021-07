Milan, la più grande paura di Giroud scatena l'ironia del web

Con le visite mediche e la firma sul contratto inizia ufficialmente l’avventura al Milan di Olivier Giroud. Il centravanti francese permetterà a Stefano Pioli di avere un sostituto di livello per Zlatan Ibrahimovic e porterà nella giovane rosa rossonera la sua grande esperienza internazionale. Tanti ovviamente i retroscena e le curiosità legate al passato calcistico (e non solo) che stanno emergendo nelle ultime ore. C’è chi va a consultare gli almanacchi per scoprire che si tratta del secondo miglior marcatore della storia della Nazionale francese e chi, invece, va a pescare dichiarazioni di qualche tempo fa capaci di scatenare l’ironia dei social.

L’ammissione di Olivier Giroud

A tal proposito, la pagina social Cronachedispogliatoio ha ripreso una dichiarazione del centravanti campione del Mondo 2018, dando il la a commenti divertiti dei tifosi. Sembra, infatti, che durante un’intervista a Director Soccer’s Giroud abbia confessato di avere una sola, grandissima paura, quella per il personaggio televisivo degli anni ’80 Alf, l’alieno:

Nella vita ho paura soltanto di una cosa: di Alf, l’alieno. Mio Dio, era così brutto! I miei fratelli, per spaventarmi, prima di andare a letto mi ripetevano: “Attento che stanotte Alf viene a prenderti”. Era una cosa che mi terrorizzava.

La reazione dei tifosi alle parole di Giroud

In merito all’ammissione di Giroud, i tifosi non si sono trattenuti e, partendo dal messaggio lanciato da Cronachedispogliatoio: “Promemoria per i difensori della prossima Serie A: travestirsi da ALF”, hanno partorito commenti e messaggi capaci di strappare più di un sorriso. C’è chi incorona Giroud a nuovo beniamino: “AHAHAHAHA ok no vabbè è il mio nuovo idolo“, e chi commenta: “Meno male che Donnarumma è andato via, allora”, “Allora esistono davvero….come diceva Bale”, “Avrà paura anche di Chiellini molto presto”. Qualcuno non è convinto dell’operazione di mercato del Milan e scrive: “lo fermano anche senza travestirsi talmente che è scarso“, e c’è chi ammette: “Ma cavolo adesso ho paura pure io di sto coso”.

Tantissimi poi i messaggi che rivelano i timori dei tifosi rossoneri: “Fidati Olivier, la 9 fa più paura di Alf“, “Prendi la 9 poi vediamo cosa ti fa più paura”, “E fu così che un altro attaccante dopo 6 mesi lasciò il Milan per la 9”. In realtà, come svelato forse erroneamente oggi dallo shop shop online del Milan, che per un’oretta ha messo in vendita la maglia di Giroud, il francese dovrebbe indossare realmente la famigerata 9. I tifosi rossoneri iniziano già a fare gli scongiuri.

