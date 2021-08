Milan, la situazione Florenzi preoccupa i rossoneri: lo scenario

Il Milan ha ormai trovato l’accordo per il proprio nuovo terzino in vista della prossima Champions League: stiamo parlando di Alessandro Florenzi, per cui è anche già stata trovata la formula del trasferimento, ovvero un prestito con diritto (che potrebbe diventare obbligo) di riscatto a circa 6-7 milioni di euro. La Roma però sta vivendo ore intense, e il trasferimento rischia di essere messo a rischio.

Questo perchè nelle scorse ore i giallorossi hanno di fatto detto addio al proprio centravanti Edin Dzeko, in procinto di accasarsi all’Inter per sostituire Romelu Lukaku passato ormai al Chelsea, e dunque le attenzioni della squadra capitolina sono rivolte totalmente alla ricerca di un sostituto per l’ormai ex numero 9. Tiago Pinto, infatti, per il momento sembra avere altre priorità, e i nomi che circolano per completare l’attacco della formazione di José Mourinho sono quelli di Icardi, Belotti, Isak e molti altri, dunque ci vorrà un po’ di tempo prima che la situazione si sblocchi.

Alessandro Lucci, procuratore dell’ex Crotone e Valencia, sta lavorando celermente per arrivare alla fumata bianca, ma Maldini e Massara dovranno per forza di cose aspettare i tempi di Tiago Pinto se vogliono arrivare a Florenzi, che nell’ultima stagione al PSG ha collezionato 36 presenze e 2 gol. Il rischio, ora, è che se i tempi si allungheranno in modo eccessivo i dirigenti rossoneri si stanchino di aspettare e puntino con decisione su altri obiettivi, considerando anche l’imminiente inizio della Serie A.

Nel frattempo, come riporta calciomercato.com, Florennzi si allena da solo, a Trigoria, e aspetta il Milan.

OMNISPORT | 12-08-2021 19:08