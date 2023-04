Milan: la vittoria fa felice Pioli, che avvisa già la prossima avversaria

Il tecnico rossonero è soddisfatto per il successo casalingo ottenuto contro il Lecce senza rischiare quasi nulla. Ma la testa è subito sullo scontro diretto con la Roma.

23-04-2023 21:01

Dopo la grande euforia per la qualificazione alle semifinali di Champions League eliminando il Napoli, per il Milan c’era il disperato bisogno di ritrovare la vittoria in campionato per cercare un posto tra le prime quattro. Dopo i due pareggi contro Empoli e Bologna, i rossoneri ce l’hanno fatta grazie al 2-0 ottenuto a San Siro con il Lecce, dove decisivo è stato Rafael Leao, autore addirittura di una doppietta.

Milan, la chiave del match secondo Pioli

Al termine dell’incontro, ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha analizzato così la prestazione importante del giocatore portoghese: “Credo che Rafa debba andare di più in area, sono pochi i terzini che possono reggerlo. Ha un grande potenziale fisico e deve entrare di più. Ha tutto per migliorare queste cose, per essere ancora più completo“.

Sulla chiave della partita, questa l’opinione di Pioli: “La pazienza c’è stata, ma non la lucidità nella gestione dell’ultimo quarto di campo. Poi abbiamo comandato: abbiamo avuto la forza di vincere senza rischiare quasi nulla”. Ai suoi aveva detto questo: “Era importante portare in campo le prestazioni della Champions. Abbiamo fatto tante cose buone, altre le dobbiamo migliorare“.

Milan, Pioli non vuole pensare subito all’Inter

La sfida con l’Inter prosegue in campionato e continuerà anche nel derby di Champions League. Secondo Pioli non serviva lo stimolo del successo dei nerazzurri a Empoli: “Avevo detto alla squadra che le prossime due avrebbero determinato la nostra posizione finale. Proveremo a vincere più partite possibili, stiamo bene e dobbiamo continuare a lavorare al meglio”.

Prima del derby in Europa ci sarà il big match in campionato con la Roma: “Quelle con l’Inter saranno due partite fantastiche. Però c’è ancora tempo, dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla sfida di sabato contro una squadra forte, in forma e con un grande allenatore. Sapremo come affrontarla“. Uno scontro diretto per la lotta per la prossima Champions.

Milan, per Leao contava solo la vittoria

Ai microfoni di Dazn dopo la partita si è espresso anche Rafael Leao, autore della doppietta decisiva a San Siro: “Cerco sempre di fare una bella partita, aiutando i miei compagni. La cosa più importante era vincere, non lo facevamo da tanto in campionato. Contro un avversario chiuso è difficile trovare il gol, ma averlo fatto già nel primo tempo è stato importante. Contava vincere e l’abbiamo fatto“.

Leao è tornato a segnare a San Siro in campionato e ora sa che per la lotta Champions non si può quasi più sbagliare: “Il prossimo anno vogliamo combattere con le migliori squadre d’Europa, quindi dobbiamo fare più punti possibili in campionato”. Infine, sui 15 punti ridati alla Juventus: “Fa la differenza, ma pensiamo a fare il nostro lavoro. Oggi l’abbiamo fatto e siamo contenti”.