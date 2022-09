14-09-2022 09:25

Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo. Lo svedese è già mentalmente pronto. Intanto si gode il “suo” Milan che tanto lo sta facendo divertire.

Ibrahimovic vede un Milan ancora più forte

Dopo essere stato protagonista al Gran Premio d’Italia in quel di Monza (osannato dalla marea rossa come una vera star), Re Zlatan, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del nuovo Milan, attualmente orfano della sua presenza.

“Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Il Milan mi piace, questo è chiaro. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui“.

Ibrahimovic esalta il nuovo talento De Ketelaere

Tra i tanti giocatori che stanno esaltando Zlatan Ibrahimovic c’è, in particolare, il giovane talento belga Charles De Ketealaere, il vero grande colpo della società rossonera durante l’ultima finestra di mercato.

“De Ketelaere è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere”, il lapidario giudizio dell’attaccante svedese del Milan.

Ibrahimovic tra data del rientro e futuro

Sul rientro in campo (si sta già allenando duramente), Re Zlatan è cauto: “Quando tornerò? Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora“.

Spavaldo anche sul suo futuro. Non manca la risposta (secca) a Zorro Boban, secondo cui farebbe meglio a pensare a ritirarsi: “Se Boban sbaglia a dire questa cosa? Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…“. Da ricordare che Zlatan Ibrahimovic è finito sotto i ferri lo scorso mese di maggio per un’operazione al ginocchio sinistro (ricostruzione del crociato anteriore e la riparazione dei menischi) con tempi di recupero di circa 7/8 mesi.