05-09-2022 08:21

In questo inizio di stagione, Rafael Leao sta incantando, forse ancor di più rispetto all’eccellente scorsa stagione. Secondo molti, è il giocatore, dalla giovane età, con il maggior talento in Serie A. Uno da non lasciarsi scappare per nulla al mondo.

Leao, un inizio di campionato da applausi

Rafael Leao sta giocando in maniera divina. La splendida doppietta firmata contro l’Inter ha sancito il suo incredibile stato di forma. Ha già segnato tre reti nelle prime cinque gare e, curiosità statistica, tutti gli ultimi 10 gol segnati in campionato, li ha siglati a San Siro.

Secondo tanti addetti ai lavori, il portoghese è il miglior giocatore presente attualmente in Serie A. Per età (classe 1999) e talento, solo Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, può essere paragonato all’ex Lille.

Milan, la priorità di RedBird: il rinnovo di Leao

Alla luce di quanto sta facendo in campo, Rafael Leao deve essere blindato il prima possibile. La società rossonera ha appena cambiato di proprietà, con il passaggio da Elliott a RedBird. La priorità del nuovo patron Gerry Cardinale deve essere quella di rinnovare il contratto del portoghese.

Già da mesi se ne parla e filtra ottimismo dall’ambiente rossonero circa una buona riuscita della trattativa ma, al momento, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Da ricordare che il contratto di Rafael Leao con il Milan scadrà nel giugno del 2024.

Milan, su Leao l’interesse di mezza Europa

Il vero problema per il Milan è che Rafael Leao fa gola a tantissimi top club. Il Chelsea ha già palesato il suo interesse in maniera chiara e, sicuramente, tornerà alla carica.

Attenzione anche ad altre società europee. Si pensi al Real Madrid. Uno come Rafael Leao farebbe impazzire i tifosi dei blancos. Poi ci sono le grandi potenze inglese. Il Manchester City potrebbe creare un duo da fantascienza: Haaland-Leao. Il Liverpool dovrà, prima o poi, ricostruire. Infine, da non dimenticare il PSG che, quando si parla di campionissimi, è sempre pronto a fare follie. Milan avvisato, Rafael Leao va blindato.