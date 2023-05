Milan – Leao, il rinnovo non può più attendere: la svolta Lille

Sempre più vicino il lieto fine tra portoghese e rossoneri grazie all'accordo trovato tra il club italiano e quello francese

02-05-2023 14:46

Un passo alla volta, Rafael Leao è sempre più vicino a rinnovare l’accordo con il Milan per un legame che, imprevisti a parte, proseguirà e che era iniziato nel 2019 quando i rossoneri pagarono l’attaccante 29,5 milioni, che finirono nelle tasche del Lille. E proprio i francesi, ora, potrebbero essere gli artefici del nero su bianco da parte di Rafa.

Milan – Leao: l’accordo c’è già

Alcuni tasselli devono andare ancora a posto perché Leao prolunghi con il Milan. Non quello che vede le due parti già d’accordo. La proposta partita da via Aldo Rossi, da parte di Maldini e Massara, è di 7 milioni netti all’anno più 3 di bonus alla firma. Al lordo, al club rossonero – grazie al Decreto Crescita – costerà 10,5 milioni. In forma verbale, il classe ’99 ha accettato l’offerta di un contratto che al momento scadrebbe a giugno del 2024.

Leao, arrivato al Milan da promessa, oggi è astro del calcio mondiale. Ha vinto l’anno scorso lo scudetto e ha portato il Diavolo in una semifinale europea per la prima volta dopo 16 anni. Chiaro che ci sia anche gratitudine reciproca e voglia, da parte del giocatore, di essere ancora protagonista a Milano.

Leao, quella multa da pagare

Resta, ancora irrisolta, la questione della multa da 22 milioni (comprensivi di interessi e mora) da pagare allo Sporting Lisbona. Decisione confermata dalla Dispute Resolution Chamber, quindi senza sbocchi ulteriori per le società interessate. Anche se il caso tornerà al Tas, organo che nel febbraio 2022, aveva già dichiarato il Lille come soggetto co-responsabile del pagamento, insieme a Leao stesso.

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, proprio i francesi avrebbero fornito un assist al Milan nelle ultime ore. Il Lille detiene tra il 15 e il 20 per cento di una futura rivendita del portoghese; d’accordo con i vertici rossoneri, il club transalpino avrebbe dato la propria disponibilità a versare totalmente questa cifra allo Sporting Lisbona, liberando di fatto il giocatore da ogni impegno con la sua precedente società, dalla quale si era svincolato per accasarsi proprio al Lille. In questo modo, Leao sarebbe libero di sottoscrivere il rinnovo con il Milan.

Leao: il muro dello Sporting

Lo Sporting Lisbona al momento continua a fare muro, tanto che sta preparando un nuovo ricorso da presentare a Fifa e tribunali internazionali per farsi riconoscere una cifra più alta, addirittura di 45 milioni, pari alla clausola rescissoria che Leao aveva in Portogallo.

In questo muro, però, si starebbe aprendo uno spiraglio. I portoghesi stanno infatti cercando un accordo con i francesi per chiudere il contenzioso definitivamente e trovare l’intesa sulla cifra del risarcimento. Il Milan continua a lavorare dietro le quinte, un po’ parlando con Leao e un po’ intensificando i rapporti diplomatici con il Lille.