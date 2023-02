Il portoghese ha messo like su Twitter ad un articolo sulla sua esclusione dalla formazione titolare nel derby: per i tifosi è il segnale della frattura tra il giocatore e l’allenatore

07-02-2023 11:24

Rafael Leao non ha commentato la scelta di Stefano Pioli di farlo partire dalla panchina nel derby che poi il Milan ha perso per 1-0 contro l’Inter. Ieri, però, il giocatore ha messo like ad un tweet che riportava le dichiarazioni dell’allenatore sulle sue scelte di formazione: mano tesa a Pioli o gesto sarcastico che evidenzia una frattura tra i due?

Milan, Pioli e l’esclusione di Leao

Anche dopo la pessima prestazione e la sconfitta contro l’Inter, Stefano Pioli ha rivendicato la sua scelta di escludere dalla formazione titolare del Milan Rafa Leao. “Leao fuori? La rifarei – le parole dell’allenatore nella conferenza stampa post-derby -. Ho fatto le scelte che ritenevo migliori”.

Una frase che non è stata accolta bene dai tifosi rossoneri, che hanno accusato Pioli non solo di aver neutralizzato l’attacco del Milan escludendo il portoghese, ma anche di non riconoscere l’errore. Ma cosa ne pensa Leao della vicenda? Qual è ora il rapporto tra il miglior giocatore del Milan e il suo allenatore?

Milan, il like di Leao su Pioli

Leao non ha commentato né la scelta del suo allenatore, né la sconfitta del Milan nel derby. Ieri, però, un suo gesto sui social non è passato inosservato. L’account Twitter Sempre Milan ha rilanciato l’articolo della Gazzetta con le parole di Pioli, intitolato “Leao fuori? Lo rifarei”, e tra i like al tweet è comparso anche quello dell’attaccante portoghese.

Cosa significa? Per alcuni tifosi si tratta di una mano tesa da parte di Leao al suo allenatore, un tentativo di mettersi tutto alle spalle. Per la maggioranza dei supporter del Milan, però, il significato sarebbe un altro.

Milan, il like di Leao come attacco a Pioli

Secondo molti tifosi del Milan quello di Leao sarebbe un like sarcastico, un ulteriore segnale della rottura del rapporto tra l’allenatore e l’attaccante. “Il like truffaldino di Leao su Twitter sul fatto che Pioli rifarebbe le stesse scelte fa capire che ci sono crepe nello spogliatoio insanabili”, il commento amaro di Juninho.

“Quel like è una sorta di commento sarcastico, ovvio”, aggiunge Paolo. E anche Alessandro la pensa così: “L’ultimo like di Leao fa capire che i rapporti nello spogliatoio sono saltati definitivamente”. Alberto, invece, bacchetta il giocatore: “Ecco, bravo Leao. Proprio ciò che non ci serviva”.