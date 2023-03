Secondo la Gazzetta dello Sport, Rafael Leao avrebbe definito la propria richiesta per rinnovare il contratto del Milan mentre sui social si infiamma la polemica sul paragone con Kvaratskhelia

12-03-2023 17:51

Rafael Leao vuole tornare ad essere protagonista. L’attaccante portoghese del Milan vuole chiudere alla grande la sua stagione dopo aver affrontato insieme a tutta la squadra un momento piuttosto negativo nel corso degli ultimi mesi. Resta sempre lui il giocatore più discusso, sia per il rinnovo di contratto che resta tutto da definire, sia per il costante paragone con Kvaratskhelia.

Milan, Leao definisce la sua proposta per il rinnovo

Il rinnovo di Rafael Leao è un argomento che si trascina da tanto tempo e la sensazione, non solo negli ambienti rossoneri, è che se l’accordo ci sarà deve arrivare prima della fine della stagione o almeno prima che il mercato entri completamente nel vivo. Con un solo anno di scadenza (il contratto scade nel 2024), il Milan non può correre il rischio di perdere un giocatore così prezioso a parametro zero. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portoghese avrebbe definito la sua richiesta per il rinovo: stipendio da 7,5 milioni a stagione per 5 anni, un bonus alla firma di altri 2 milioni, incentivi personali e di squadra, e il contributo del club rossonero al pagamento della multa con lo Sporting Lisbona.

Rafael Leao o Khvicha Kvaratskhelia: la Serie A cerca il suo Golden boy

Il paragone tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia prosegue praticamente ininterrotto da inizio campionato con tifosi e appassionati che vogliono dire la loro sul dualismo tra due dei migliori giocatori del nostro campionato. Da una parte il 23enne portoghese, dall’altra il 22enne georgiano che con la sua splendida rete contro l’Atalanta sembra aver portato l’ago della bilancia dalla sua parte anche grazie al campionato di tutto il Napoli. E sui social l’argomento è molto dibattuto.

Milan, i tifosi rossoneri si schierano in difesa di Leao

Sui social i fan del Milan sembrano essere tutti dalla parte del portoghese e provano a vincere la diatriba: “Il gol di Kvara, Leao lo ha fatto a 19 anni”, scrive Kekka. Mentre Ciano commenta: “Leggo veramente troppe parole. Sciacquatevi la bocca quando parlate di Rafael Leao”. Anche Galva la pensa allo stesso modo: “Senza andare troppo indietro ricordo la difesa dei cugini sdraiata lo scorso anno al derby. Nessuno deve discutere Kvara ma di certi chi discute Rafa è in malafede”.