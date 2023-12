Milan, lo sfogo di Florenzi indigna il popolo dei social: stai zitto

L'esterno rossonero accusa chi ha compilato i calendari: dopodomani si gioca già in coppa Italia col Cagliari, vietato festeggiare il 2024 che entra

31-12-2023 11:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Ha chiuso bene il 2023 il Milan che, sia pur soffrendo, ha battuto di misura il Sassuolo blindando il terzo posto e mettendo per un momento a tacere le critiche che sta ricevendo con puntualità negli ultimi tempi. Non potrà però festeggiare a mezzanotte la squadra rossonera come tutti, per l’arrivo del 2024 ma il motivo non è la delicatezza del momento come si evince dallo sfogo di Florenzi.

Martedì il Milan già in campo in coppa Italia contro il Cagliari

Il refrain che si gioca troppo è un classico della collezione rossonera: Pioli lo utilizza sempre per spiegare – almeno in parte – i tantissimi infortuni cui ha dovuto far fronte. Dopo la gara di ieri, infatti, il Milan sarà in campo già martedì alle 21 per giocare la gara di coppa Italia contro il Cagliari a San Siro.

Florenzi attacca la Lega per i calendari

Impossibile scatenarsi in cenoni e veglioni, dunque, come sottolinea Florenzi dopo il successo contro il Sassuolo: “Auguriamo buone feste a chi ha fatto i calendari loro potranno festeggiare noi no, a letto alle 8”.

I tifosi massacrano Florenzi sul web

Fioccano le reazioni indignate sul web: “Oh poverino…adesso mi commuovo… Che poi il ragionamento è semplice (Come quello degli infortuni per troppe partite): invece di 10 prende 2. Per darti 2 la squadra non ha bisogno di fare tornei estivi e non servono 112 competizioni uefa. Calendario meno fitto e fai capodanno..”, oppure: “Penso che con i soldi che guadagnate qualche rinuncia la potete fare… pensate a medici, infermieri o chi viaggia sui mezzi per lavoro e per due lire. Ma chi ve fa parlá…”

C’è chi osserva: “Poverini, mln di euro e devono allenarsi 2 ore a capodanno. Cuccioli” e anche: “e come faranno adesso senza ubriacarsi fino le 5 di mattina?” e ancora: “Con quello stipendio dovresti giocare anche domani .. che Tamarro .”.

Il web è un fiume in piena: “Florenzi, è un anno che festeggiate Capodanno…se anche riusciste a lavorare duro per una decina di giorni saremmo molto contenti!” e poi: “Certo che sei ridicolo. Io che me lo sogno di fare un Capodanno in vacanza” e ancora: “Con quello che guadagnate dovreste giocare ogni giorno e invece pure a rompere perché non potete fare il capodanno quando in 5 anni sei andato in più posti di quanti io ne potrò vedere nella mia vita. Basta lamentele, siete privilegiati”