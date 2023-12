Milan, infermeria piena, out anche Tomori: i tanti infortuni sono il vero problema di Pioli?

Tomori si aggiunge alla lunga lista degli infortunati in casa Milan che stanno tagliando le gambe ai rossoneri e al suo allenatore a caccia di quella continuità persa

25-12-2023 12:00

Ennesimo infortunio per il Milan, che in occasione della sfida di venerdì 22 dicembre contro la Salernitana ha perso anche il suo centrale difensivo di riferimento, Fikayo Tomori, per un problema muscolare al flessore destro. Un problema, quello degli infortuni, che può essere anche una delle ragioni della mancanza di continuità da parte dei rossoneri allenati da Stefano Pioli, il quale intanto vede la sua panchina scricchiolare.

Out Pobega, Okafor e Tomori in due partite

Il 17 dicembre contro il Monza il Milan ha perso per infortunio Tommaso Pobega e Noah Okafor. Il 22 dicembre contro la Salernitana invece a dover uscire per un problema muscolare è stato Fikayo Tomori. Tre infortuni in due partite giocate a distanza di cinque giorni che si vanno ai sommare ai tanti già accusati dai giocatori della formazione rossonera e che complicano ulteriormente i piani di Stefano Pioli.

Tanti, troppi infortuni

I tre infortuni registrati nelle ultime due sfide di Serie A si sommano ai tanti che il Milan ha già subito nel corso della stagione, ovvero quelli di: Theo Hernandez, Maignan, Calabria, Loftus-Cheek, Kalulu, Krunic, Sportiello, Jovic, Kjaer, Pulisic, Pellegrino, Leao, Thiaw, Musah, ai quali vanno aggiunti anche altre seconde linee della rosa rossonera che sono state fuori per problemi fisici.

Una lista lunga, troppo lunga considerando che la stagione è iniziata circa quattro mesi fa, e che fa subito pensare a un problema nella preparazione e nella gestione dei giocatori, tanto che a novembre la società aveva licenziato il responsabile dello staff medico, cosa che non ha comunque migliorato la situazione della rosa, almeno finora.

Gli infortuni sono la causa della discontinuità?

È evidente come dopo la conquista dello scudetto nella stagione 2021/2022 i rossoneri abbiano avuto enormi problemi di continuità nel gioco e, conseguentemente, nei risultati. I problemi di questa discontinuità sono senza dubbio molteplici e uno non può che essere proprio quello dei tanti infortuni.

Pioli ha faticato a schierare lo stesso 11 titolare per più partite consecutive proprio a causa delle tante defezioni. Questo ha inevitabilmente inciso anche sui risultati della squadra che, avendo anche cambiato tanto in estate, aveva necessità di creare l’intesa tra chi già c’era e i nuovi arrivati per provare a trovare una quadra, ma non ha avuto l’occasione di farlo proprio a causa dei vari infortuni che di volta in volta si verificavano.

Non si tratta di una scusante per Pioli, che pare comunque aver fatto dei passi indietro in confronto al miracoloso scudetto del 21/22, ma sicuramente è un’attenuante per l’allenatore dei rossoneri, che è stato capace comunque di ritornare sui suoi passi e adattarsi alle situazioni più tragiche, come dimostra la scelta di qualche tempo fa di schierare Yacine Adli, fino a quel momento un vero e proprio oggetto del mistero in casa Milan, nel ruolo di regista viste le assenze di Ismael Bennacer e Rade Krunic.

Che qualcosa a livello di preparazione non sia andato come previsto appare però come una possibilità concreta al momento. Al netto dei vari infortuni, il Milan questa stagione raramente ha dimostrato una tenuta atletica invidiabile ed è chiaro come nel calcio di oggi, dove si gioca davvero praticamente ogni tre/quattro giorni, il non aver svolto una preparazione atletica adeguata possa anche comportare un aumento esponenziale degli infortuni muscolari, che sono la maggioranza nella rosa rossonera.