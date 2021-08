Milan, lo sfogo di Florenzi: "La Roma mi ha messo da parte"

Dopo il trionfo a Euro 2020, Alessandro Florenzi torna a giocare in Italia per vestire la maglia del Milan. L’esterno arriva in prestito dalla Roma ed è reduce da una doppia esperienza all’estero con Valencia e PSG.

Durante la conferenza di presentazione, Florenzi si è detto entusiasta di entrare a far parte dell’ambizioso progetto rossonero, dicendosi disponibile a svolgere qualsiasi ruolo.

“La Champions è l’obiettivo minimo per la storia del Milan, giocarla ogni anno è tutto ciò che la società e i tifosi vogliono. Oltre alla squadra naturalmente. Cercherò di aiutare il club a raggiungere la posizione che merita. Se c’è bisogno sarò sempre presente, anche al posto di Maignan”.

Impossibile non parlare della Roma e della decisione di separare le rispettive strade.

“Il Milan mi ha voluto tanto, darò tutto me stesso per la causa. Due o tre anni fa la Roma ha fatto la sua scelta di mettermi da parte e l’ho accettata, seppur a malincuore. Tutti sanno che sono un tifoso della Roma, non è un segreto. Qui però mi trovo in una squadra che nutre fiducia nei miei confronti”.

Alla base dei dissidi con la Roma, secondo Florenzi, non ci sarebbe una scelta tecnica.

“Il Valencia non mi ha tenuto per motivi economici, il PSG ha preso un giocatore da 70 milioni al mio posto. Scelta tecnica alla Roma? Secondo me c’è qualcos’altro. Non credo che si tratti di una sfiducia verso l’allenatore. Sulla Roma ormai ho messo un punto, sarà il campo a parlare”.

OMNISPORT | 21-08-2021 14:59