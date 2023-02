Milan, Maldini: "Questa squadra è un po' malata"

Il direttore tecnico rossonero ha analizzato il momento del club prima dell'ottavo di Champions con il Tottenham.

14-02-2023 20:59

Il Milan è tornato alla vittoria con il Torino e vorrà ripetersi subito in Champions League a San Siro con il Tottenham. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall’inizio dell’atteso ottavo di finale: “Il pubblico in questi anni ci ha accompagnato in un modo incredibile e questi ottavi sono una soddisfazione soprattutto per loro”.

Sul momento complicato dei rossoneri ha detto: “L’Europa è difficile perché ci siamo appena arrivati e il gap dal punto di vista economico è enorme. Volevamo arrivarci con meno infortuni e il nuovo sistema di gioco è dovuto a un momento non brillante. Questo è un Milan un po’ malato rispetto a quello che ha vinto lo Scudetto”.