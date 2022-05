Milan, Mancini elogia i rossoneri per lo scudetto

23-05-2022 18:35

A margine della Hall of Fame del calcio italiano, il ct azzurro Roberto Mancini ha analizzato il prossimo grande evento della Nazionale: “Italia-Argentina sarà sicuramente una partita affascinante perché si incontreranno i campioni del Sudamerica e quelli d’Europa. Poi si giocherà a Wembley, e credo che non ci sia uno stadio migliore di quello per giocare una gara simile”.

Mancini infine ha elogiato il Milan per la vittoria dello scudetto: “Faccio i complimenti al Milan perché ha meritato, è stata una bella lotta con l’Inter. E’ stato un bel campionato su tutti i fronti, per lo scudetto, per la retrocessione, per la Champions League e l’Europa League. Il blasone del club conta. Il Milan è sempre il Milan, ha fatto la storia del calcio mondiale, quindi c’è un po’ di differenza con quello che vincemmo noi con la Sampdoria. Il Milan poi ne ha vinti tanti. Uno dei meriti maggiori dei rossoneri è stato quello di crederci sempre, perché non è partito come favorito all’inizio della stagione, anzi forse aveva almeno 3-4 squadre davanti“.