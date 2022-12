Milan, Messias: "Non possiamo più sbagliare"

15-12-2022 22:20

L’esterno offensivo del Milan Junior Messias ha parlato dal ritiro rossonero di Dubai. Queste le sue parole riportate da tuttonapoli.net:

“Il gol di Theo con la Francia? Sono contento per lui e Giroud. Ora che il Brasile è uscito sono un tifosissimo della Francia. Pausa? É una cosa nuova, non c’è mai stata una pausa così lunga a dicembre visto che di solito il Mondiale è in estate. Ci siamo ritrovati bene, sia fisicamente che mentalmente. Il 2022 è stato un anno bellissimo visto che abbiamo vinto lo scudetto. Vincere è sempre bello. Ora stiamo lavorando per migliorare ancora i nostri numeri. Adesso serve prepararci bene, dobbiamo dare il meglio, a gennaio abbiamo tante partite importanti e quindi dobbiamo ripartire alla grande”.