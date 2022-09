Milan: missione rinnovo Leao per Cardinale

04-09-2022 11:41

L’obiettivo numero uno di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan con RedBird, è quello di provare ad accelerare per chiudere la telenovela relativa al rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese che ieri ha deciso il derby contro l’Inter con due gol, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed i rossoneri non hanno intenzione di perdere il portoghese a fine campionato per una cifra a ribasso. La distanza tra le parti è ampia e per il momento non si vedono vie di uscita. Attualmente il portoghese percepisce 1,5 milioni a stagione, mentre la richiesta di Mendes si spinge fino a 7 milioni all’anno. Maldini non è andato oltre i 4,5 milioni perché vorrebbe un aumento un minimo graduale. Lo riporta Tuttosport