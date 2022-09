Milan-Napoli, Costacurta: “La partita che aspettiamo tutti”

18-09-2022 11:46

È il giorno di Milan – Napoli, l’attesa super sfida che in questa domenica sera a San Siro potrà dire qualcosa in più sulle aspirazioni da scudetto delle due squadre.

Le due formazioni non sono al massimo della forma, con defezioni importanti sia da una parte che dall’altra.

A dire la sua ci pensa Billy Costacurta che intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha affermato come questa sia la partita che tutti aspettano. “Si affrontano le due migliori della Serie A, il Napoli è bello e potente, in Champions è quella che mi ha convinto di più insieme al City, il Milan sarà da rimodellare senza Leao, e sono curioso di capire le scelte di Pioli ma anche di osservare De Ketelaere, che avrà un ruolo centrale in fase offensiva”. Poi aggiunge: “Mi stuzzica il duello Kvaratskhelia – Calabria, il 21enne sta dimostrando una qualità importante e di essere già decisivo, ma reputo Davide un difensore di livello internazionale, tra i migliori al mondo”.