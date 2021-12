Milan-Napoli, duello anche sul mercato: la strategia di Maldini

18-12-2021 10:34

La sfida di domenica sera tra Milan e Napoli potrebbe decidere chi sarà l’anti Inter di questo campionato, e sicuramente chi perderà riceverà un colpo durissimo per le sue ambizioni da scudetto. Rossoneri e azzurri stanno però già duellando fuori dal campo, per uno dei nomi più caldi della sessione invernale di mercato.

Milan-Napoli, duello di mercato per il difensore

Entrambe le squadre devono fare i conti con le pesanti assenze di due uomini chiave del reparto difensivo, Simon Kjaer per i rossoneri e Kalidou Koulibaly per i partenopei, e gli uomini di mercato si stanno muovendo proprio per coprire questi vuoti a gennaio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambe hanno un obiettivo in comune, il centrale del Genk Jhon Lucumi , salito alla ribalta in questa stagione nel campionato belga.

Duello Milan-Napoli: chi è Jhon Lucumi

Valutato 15 milioni di euro circa, classe 1998, Lucumi è un centrale forte fisicamente e dotato di una buona tecnica, già accostato all ‘Atalanta la scorsa estate. Approdato in Europa nel 2018, ha conquistato il posto da titolare nel Genk strappando applausi per le sue prestazioni.

Il Diavolo ha già effettuato un sondaggio per il giocatore, ma anche il Napoli sta monitorando la situazione e dopo la cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos potrebbe presto fare la sua mossa. Il colombiano piace anche al Siviglia.

Milan: Maldini segue anche Sven Botman

L’altro nome sulla lista acquisti dei rossoneri è Sven Botman , in forza al Lille. L’accordo con il club francese è molto complicato, perché il giocatore arriva da cinque mesi giocati con grande rendimento ed ha quindi una valutazione molto alta. Maldini spera di sfruttare i buoni rapporti tra le due società (dal Lille sono arrivati Leao e Maignan ), ma il centrale potrà arrivare per non meno di 25 milioni di euro : il dirigente rossonero punta a un prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno.

OMNISPORT