Milan-Napoli: Spalletti recupera Mario Rui e Lobotka

17-12-2021 14:48

Sarà un Napoli con tante assenze quello che domenica sera, alle 20.45, affronterà il Milan di Stefano Pioli nello scontro diretto del Meazza. Il tecnico dei partenopei dovrà infatti fare i conti con i tanti infortunati in rosa, che lo costringeranno a mandare in campo una formazione che gioco forza non potrà essere quella tipo.

Nelle ultime ore il tecnico toscano ha tuttavia recuperato due pedine importanti: si tratta del terzino portoghese Mario Rui e del centrocampista slovacco Stanislav Lobotka. Entrambi i giocatori hanno l’intera ultima seduta di allenamento in gruppo.

Per quanto riguarda Osimhen, che sta recuperando dopo l’operazione cui è stato sottoposto per la frattura dell’orbita e dello zigomo, l’attaccante nigeriano ha svolto allenamento personalizzato in campo. Diversa la situazione di Insigne. Alle prese con un affaticamento al polpaccio, l’azzurro ha fatto terapie e svolto un lavoro personalizzato in palestra.

Ancora ai box anche Fabian Ruiz e Koulibaly: entrambi sono stati sottoposti a terapie e hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. Per tutti gli infortunati, il rientro è previsto a inizio gennaio, fatta eccezione per Osimhen, per il quale sono richiesti tempi più lunghi e si parla di un ritorno in campo a fine febbraio.

OMNISPORT