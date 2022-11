11-11-2022 17:51

Il Milan cambia strada ma non devia poi di molto. Nei giorni scorsi era arrivata la comunicazione, in realtà nell’aria da tempo, riguardo la scelta del club e di Ivan Gazidis di non continuare dopo la naturale scadenza del contratto del 5 dicembre. Gazidis lascia il club ed al suo posto subentra Giorgio Furlani.

Milan: il nuovo amministratore delegato è Giorgio Furlani

Il nuovo amministratore delegato del Milan è dunque Giorgio Furlani come ha comunicato in giornata proprio il club rossonero. A margine della nomina è arrivato anche il commento di Gerry Cardinale: “Quando RedBird ha preso su di sé la responsabilità di divenire custode di Ac Milan, abbiamo detto che avremmo portato nel club la nostra esperienza in sport, media e intrattenimento per portarlo all’apice del calcio europeo a cui appartiene. In Giorgio abbiamo riconosciuto il profilo di amministrato delegato ideale per girare giorno per giorno il club e lavorare a stretto contatto con il team RedBird per trasformare quella visione in realtà”.

A Furlani toccherà dunque il compito di guidare il Milan in questa nuova fase di transizione: “Giorgio conosce a fondo sia il club che la città di Milan e soprattutto negli ultimi quattro anni ha conquistato la stima e la fiducia di tutto il team a Casa Milan. Potrà dunque gestire al meglio il passaggio al suo nuovo ruolo di leadership per mantenere la nostra attenzione sugli obiettivi sfidanti che abbiamo davanti a noi”.

Milan, le prime parole dell’ad Giorgio Furlani

Dopo aver occupato il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione, ora a Giorgio Furlani arrivano le redini del club che sembra accettare con grande entusiasmo: “Voglio ringraziare Gerry e il team RedBird per avermi concesso il grande onore di guidare il club che amo e sia avvia a una nuova fase della sua rinascita. Guardo con entusiasmo alla prospettiva di lavorare con il presidente Scaroni, Paolo Maldini, Stefano Pioli e più in generale con tutta la dirigenza del club: sono convinto che potremmo raggiungere nuovi e grandi traguardi, dentro e fuori dal campo”.

Milan: chi è Giorgio Furlani, il nuovo amministratore delegato

Il 44enne Giorgio Furlani ha una grande esperienza nel mondo della finanza avendo ricoperto il ruolo di portfolio manager del fondo Elliott e vanta già esperienza nelle stanze del Milan visto che è stato membro del consiglio di amministrazione del club. Milanese, grande tifoso del Milan, si è laureato alla Bocconi in Economia e Finanza prima di conseguire un master ad Harvard. I primi incarico sono stati quelli di analista alla Lehman Brothers e nelle società di investimento Silver Point Capital ed Apollo. Nel 2010 l’ingresso nel fondo Elliot diventato portfolio manager a Londra.