Non sono tutte rose e fiori in casa-Milan. La qualificazione agli ottavi di Champions ha fatto segnare il raggiungimento del primo obiettivo stagionale mentre dalle prossime tre gare prima della sosta ci si aspetta un riavvicinamento alla vetta, a cominciare dalla partita con lo Spezia di stasera. A turbare in primis società e tifosi c’è il caso-Leao, con l’ipotesi che il club possa cederlo a gennaio in caso di super-offerta qualora non decollasse la trattativa per il rinnovo ma non è l’unico grattacapo.

Milan, Adli potrebbe andare via in prestito a gennaio

Tra i più scontenti nella rosa c’è infatti Adli. Nel previsto vertice con Sissoko che è l’agente anche di Bennacer che va in scadenza e del cui rinnovo si parlerà a breve, verrà toccato anche il caso-Adli. Escluso dalla lista Champions e quasi mai utilizzato da Pioli, il giocatore chiede spazio e vorrebbe essere lasciato andare via a gennaio in prestito per giocare di più.

Milan, i tifosi vorrebbero più spazio per Adli

Fioccano le reazioni sui social. Per molti Adli non è inferiore a De Ketelaere: “Adli è una mezzala…poi può fare tranquillamente il trequartista. Ha tanto talento, tecnicamente prova sempre la giocata in verticale, ha fantasia (infatti alcune volte tenta giocate incredibile e a volte riescono) e ha anche tanta cattiveria agonistica”.

Un tifoso lo vorrebbe titolare: “è alto 186 cm ed è tignoso sull’avversario. Ha fatto una sola partita (sicuramente non memorabile) ma subito è stato messo da parte….secondo me allo stato attuale sarebbe meglio lui che CDK”, oppure: “Io lo terrei, anche Kalulu prima di esplodere si è fatto un anno in panchina poi piano piano è esploso, se va in prestito dopo 6 mesi esce dai meccanismi di Pioli…io vorrei vederlo nei 2 di centrocampo ad impostare, deve migliorare la fase di non possesso e la posizione ma i piedi per fare quel ruolo ce li ha”

C’è infine chi osserva: “Francamente trovo assurdo il suo scarso utilizzo. Ha giocato solo una mezza partita tra l’altro non facendo nemmeno male e nel precampionato aveva fatto molto bene dimostrando una tecnica notevole. Capisco che Pioli adesso preferisca una formazione più equilibrata con un trequartista atipico (che poi di fatto è un 4-3-3); però considerando che sono state date molteplici occasioni ai vari Pobega, Messias e Saelaemakers trovo un po’ ingiusto non concedere una chance concreta anche ad Adli”.