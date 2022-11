05-11-2022 09:56

Messo in cassaforte il primo obiettivo stagionale, la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, il Milan si rituffa sul campionato in un weekend che sarà già cruciale per le ambizioni dei rossoneri di lottare per difendere lo scudetto vinto lo scorso maggio.

Milan, sfida alla bestia nera Spezia per dimenticare Torino: il derby del cuore della famiglia Maldini

Prevedendo infatti scontri diretti tra sei delle prime sette della classifica, il 13° turno di campionato offre alla formazione di Stefano Fioli l’occasione di approfittare del match casalingo contro lo Spezia, occasione ideale almeno sulla carta per dimenticare lo scivolone in casa del Torino che nella scorsa giornata ha interrotto l’imbattibilità esterna del Milan che durava dal novembre 2021.

Anche i tifosi del Milan meno attenti sanno bene però che pronunciare la parola Spezia significa toccare innanzitutto le corde del cuore, visto che negli Aquilotti milita Daniel Maldini, andato a fare esperienza in prestito dopo lo scudetto vinto da semi-comparsa nella scorsa stagione, ma con un gol decisivo, l’unico finora realizzato in Serie A dal figlio d’arte, proprio nel 2-1 della sfida d’andata contr lo Spezia al Picco, ma soprattutto un nervo scoperto per il pianeta rossonero, nel ricordo del clamoroso epilogo del match della scorsa stagione, giocato il 17 gennaio e vinto 2-1 dagli Aquilotti, complice il clamoroso abbaglio dell’arbitro Marco Serra, che non convalidò il gol di Messias per fischiare una punizione dal limite al Milan, prima che al 96’ Gyasi firmasse il clamoroso colpo esterno in contropiede per il 2-1 finale.

Un errore che fece scalpore, pur non compromettendo alla fine la corsa del Diavolo verso lo scudetto, ma il ricordo è ancora fresco per Pioli e i suoi giocatori, anche perché quella sconfitta resta l’ultima subita dal Milan in casa in campionato ed ha rappresentato anche l’ultimo ko in Serie A prima di quello di Torino. Ora il contesto è molto diverso, i rossoneri hanno acquisito certezze e personalità e non vogliono farsi sfuggire l’occasione offerta dal calendario per riportarsi al secondo posto, o in alternativa accorciare sul Napoli, tanto più alla luce del disastroso rendimento esterno dello Spezia, sconfitto cinque volte su cinque in trasferta e ancora a secco di gol realizzati.

Milan-Spezia, arbitra Michael Fabbri

Il compito di far dimenticare la prestazione di Serra toccherà a Michael Fabbri, fischietto d’esperienza al quale il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare la gara di San Siro.

L’arbitro romagnolo Sono ha finora diretto il Milan in nove occasioni, con un bilancio di cinque vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte: un precedente risale a questa stagione, il 2-1 sul campo della Sampdoria dello scorso 10 settembre, partita caratterizzata dall’espulsione per doppia ammonizione di Rafael Leao, che costrinse il portoghese a saltare l gara contro il Napoli. Dodici invece i precedenti con lo Spezia, con un bilancio in perfetto equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte.

Il Milan, lo Spezia e quei precedenti inaspettatamente equilibrati

Milan e Spezia si affronteranno per la dodicesima volta nella storia, la settima a San Siro e la quinta in Serie A, dove il bilancio è sorprendentemente in equilibrio: oltre al contestato successo della scorsa stagione, infatti, i liguri riuscirono a battere i rossoneri anche il 13 febbraio 2021, 2-0 con reti di Maggiore e Simone Bastoni, dopo aver perso per 3-0 all’andata nel primo confronto in assoluto tra le due squadre nella Serie A a girone unico. I primi sei confronti tra le due squadre risalgono invece agli anni ’20, alle stagioni ’21-22 e ’23-24 e poi al campionato di guerra 1944, quello vinto dai Vigili del Fuoco di La Spezia, trionfo onorato dalla squadra attuale con uno stemma sulla maglia.

Milan-Spezia, dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Milan e Spezia sarà tramessa in diretta su DAZN: per vederla sarà necessario scaricare l’app su smart tv compatibile, o su dispositivi mobili. La gara sarà però visibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251).

