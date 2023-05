Milan, novità importanti sul rinnovo di Leao

Il giocatore portoghese siglerà il suo nuovo accordo coi rossoneri fino al 2028 la prossima settimana.

17-05-2023 20:51

Dopo l’eliminazione dalla Champions League nell’euroderby in semifinale, il Milan ha deciso di trovare subito una nota positiva. È infatti ormai chiusa la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, tanto che come riportato da Sky Sport, il giocatore portoghese firmerà la prossima settimana il suo nuovo contratto con la società rossonera fino al 2028.

L’accordo era stato trovato già qualche giorno fa, con un contratto di cinque milioni a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Verrà fissata anche una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. La firma e l’annuncio del rinnovo di Leao con il Milan potrebbe arrivare già lunedì 22 maggio, data che sarebbe anche l’anniversario dello scudetto vinto lo scorso anno.