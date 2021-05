Milan, operazione attaccante approvata da Ibrahimovic: i dettagli

Non è un segreto come Zlatan Ibrahimovic abbia una notevole influenza dalle parti di Milanello, sia mentre indossa gli scarpini da calcio sia a livello di scelte societarie. Dall’alto della sua esperienza può consigliare potenziali acquisti e suggerire strategie alternative. I dirigenti rossoneri lo tengono in altissima considerazione e non sia mai che, anche stavolta, il suo messaggio non arrivi a destinazione.

Ma di cosa stiamo parlando esattamente?

Zlatan, in una puntata del famoso TG satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera alle 20:45, è stato raggiunto dal noto inviato Valerio Staffelli, il quale ha consegnato a Ibra un Tapiro d’Oro, il terzo per loo svedese in questa stagione e il settimo in assoluto. Dopo il primo di novembre, ricevuto in seguito alla diatriba con EA Sports per l’utilizzo dei suoi diritti d’immagine, e il secondo a febbraio dopo la netta sconfitta nel derby con l’Inter (3-0 il risultato finale per i nerazzurri) e la famosa lite con Romelu Lukaku, il terzo se lo è guadagnato a causa dell’ennesimo infortunio stagionale, che lo costringerà purtroppo a saltare gli Europei in programma questa estate.

Beffa doppia quella di Ibra, che era tornato a vestire la maglia della nazionale dopo più di 5 anni di assenza. A questo proposito, Ibrahimovic commenta in modo saggio e ormai maturo, con un laconico “Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare!”.

Dopo di che, Staffelli interroga il gigante di Malmo sulle voci di mercato che vedono Mauro Icardi come possibile acquisto del Milan per rinforzare il reparto offensivo. A questo proposito, Ibra sembra avvallare l’operazione (che oggi gira un po’ su tutti i quotidiani nazionali e su quelli francesi), approvando la trattativa e l’eventuale arrivo dell’ex capitano nerazzurro:

“Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”.

Prima di salutare l’inviato del Tg satirico, Ibrahimovic si è lasciato andare anche ad un commento ironico su un possibile ritorno al Festival di Sanremo: “Non si sa mai. Sono molto ricercato…”

OMNISPORT | 31-05-2021 18:29