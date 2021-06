Milan, ora è un caso: I tifosi preoccupati temono il peggio

Neanche il tempo di metabolizzare gli addii di Donnarumma – che quantomeno è stato sostituito da Maignan – e Calhanoglu (che invece non ha ancora un erede) che scoppia un nuovo caso al Milan. Si complica sotto tutti i punti di vista la situazione di Kessie. Il giocatore non andrà in ritiro con la squadra, a luglio andrà alle Olimpiadi come fuori quota della Costa d’Avorio e poi in inverno alla Coppa d’Africa. E sul contratto resta un’ampia distanza tra domanda (6 mln) e offerta (4 più bonus) con diversi club inglesi alla finestra e c’è chi parla anche dell’inserimento dell’Inter.

I tifosi del Milan temono di perdere anche Kessie

Fioccano le reazioni sui social: “Ma come si può permettere ad un giocatore di livello, di partecipare alle olimpiadi, pur sapendo che gia parteciperà alla coppa d’africa? La Roma non manda Mayoral, Villar e Ibanez e il Milan manda il tanto decantato Kessie? Ma siamo sicuri che Maldini sia così rispettato? Mah” o anche: “Se soldi non ce ne sono, c’è poco da fare. Che lo vendano subito e ricavino almeno quanto possibile”, oppure: “Sinceramente, non posso pensare che il Milan pensi di trattenere Franck Kessie con una proposta da 4 milioni all’anno. Davvero, non posso crederci. Kessie è un cc TOP, e i cc top guadagnano molto di più. Lo sanno anche i bambini. In Paolo Maldini we trust”.

C’è pessimismo tra i tifosi del Diavolo: “Lo perdono a zero . Qualsiasi squadra gli offrirebbe un contratto almeno da 8/10 milioni e lui rinnoverebbe con il Milan a 4 per quale motivo?” o anche: “Ora avremo giorni in cui “c’è distanza tra le parti” e altri dove “la fumata bianca potrebbe arrivare tra qualche settimana”…”.

C’è chi scrive: “Sei milioni li merita tutti per come sta giocando. Sarebbe assurdo perderlo per un paio di milioni. Assurdo darne di più a un 40enne che in campo rende la metà di Kessie”. Pochi gli ottimisti: “Il giocatore è in vacanza e appena rientra rinnoverà. La vostra malafede è incredibile. Ci sono tantissimi giocatori in scadenza nel 2022 ma rompete solo con Kessie”.

L’ironia dei fan sui social

Non mancano anche commenti sarcastici: “Pare che Kessie, pieno di energie e piuttosto annoiato, in attesa della Serie A, della Champions e della Coppa d’Africa, giocherà le Olimpiadi e correrà a piedi la Parigi-Dakar” e infine: “Niente scherzi, c’è un rigore a giornata da tirare, chi se ne occupa??”.

SPORTEVAI | 29-06-2021 09:56