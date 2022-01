Milan, Paolo Maldini: "Tonali il giocatore che è migliorato di più"

08-01-2022 18:29

Tutti gli appassionati di calcio si sono accorti dell’incredibile miglioramento che ha compiuto il numero 8 del Milan Sandro Tonali nel corso di questa stagione. Timidi, un po’ lento e impacciato nella sua prima esperienza in rossonero lo scorso anno, grande leader tecnico fino a questo momento.

Anche la dirigenza del Diavolo se ne è accorta, e in particolare Paolo Maldini, che ospite al meeting online 2021 AIMC (Associazione Italiana Milan Clubs), ha parlato proprio di Sandro Tonali:

“Il giocatore che probabilmente ha fatto vedere totalmente un’altra faccia rispetto all’anno scorso è Tonali. È un 2000, era arrivato con un prestito quindi con un sacco di pressione sulle spalle. È arrivato dopo il covid, una stagione un po’ particolare, non ha fatto subito benissimo ma avevamo intravisto delle qualità enormi in questo ragazzo, che inoltre è un super milanista. Anche questo non guasta. Secondo noi è il giocatore che ha fatto il miglioramento più forte”.

