Milan, parla l'agente di Sandro Tonali

Sandro Tonali prosegue il suo percorso di crescita nel Milan. Dopo un inizio difficile, il centrocampista azzurro sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli. Anche ieri sera, nella sfida vinta contro lo Sparta Praga, Tonali ha giocato titolare e si è fatto trovare pronto, giocando semplice e senza strafare.

Beppe Bozzo, agente del mediano, parla a Tuttosport del legamo tra Sandro e i colori rossoneri: “La volontà di Sandro, che sognava di giocare con la squadra del cuore, ha fatto la differenza. Cellino si è dimostrato comprensivo, ha capito la situazione e ha assecondato il desiderio del ragazzo. Tra cinque anni lo vedo al Milan, con un ruolo sempre più centrale in campo e nello spogliatoio. Sandro ha tutte le qualità, morali e tecniche, per diventare un pilastro dei rossoneri. È stato colpito dalla semplicità, dal clima di famiglia e dal profumo di vittoria che si respira a Milanello. Il Milan è un top club, un punto d’arrivo per qualsiasi giocatore. Per Sandro ancora di più perché il Milan è la sua squadra del cuore fin da bambino. E cosa c’è di meglio che giocare nel club per cui si tifa?”.

OMNISPORT | 11-12-2020 09:34