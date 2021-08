Milan, Pellegri è in città: martedì visite e firma

L’avventura di Pietro Pellegri con il Milan è pronta ad iniziare. L’attaccante classe 2001 è arrivato a Milano in serata e svolgerà nella giornata di domani le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.

Intercettato da Sky Sport, Pellegri ha rilasciato alcune dichiarazioni e si è detto pronto per il ritorno in Serie A dopo l’avventura al Monaco durata tre anni mezzo. “Sono felice. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Il Milan si assicura la terza punta, con Pellegri che andrà a completare il pacchetto di centravanti insieme ai più esperti Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Il club rossonero ha raggiunto l’accordo con il Monaco per il passaggio dell’attaccante classe 2001 ex Genoa con la formula prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita.

Con il club monegasco, Pellegri ha collezionato appena 23 presenze e due goal a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Ora la grande opportunità con il Milan pronto a riportarlo in Serie A e a puntare su di lui.

OMNISPORT | 23-08-2021 21:02