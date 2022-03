Milan, per i tifosi Pioli ha l’arma giusta per vincere lo scudetto

09-03-2022 10:12

Mancano solo poche partite alla fine della stagione ma il tempo per gli esperimenti da parte degli allenatori non sembra esaurirsi. Anche perché in questo momento del campionato, dopo tante partite giocate, potrebbero essere proprio dei particolari a fare la differenza nel rush finale verso lo scudetto, che sembra essere più equilibrato che mai. Lo sa bene Stefano Pioli, da tutti considerato come il principale artefice della vittoria del Milan sul campo del Napoli.

Milan: Pioli vara il nuovo assetto

Al Maradona, il Milan ha conquistato tre punti fondamentali per la lotta scudetto e lo ha fatto soprattutto grazie alle trovate tattiche di Stefano Pioli. Il tecnico ha saputo mettere in campo una squadra in grado di congelare il palleggio avversario, conquistando la zona centrale del campo e risultato anche pericolosa in fase offensiva. Pioli sembra intenzionato ancora una volta a rinunciare al trequartista classico e riproporre lo schema visto a Napoli anche nella gara di sabato contro l’Empoli.

La scelta di puntare sul 4-3-3, rinunciando a Diaz alle spalle delle punte, sembra aver aiutato moltissimo il Milan che in questo modo ha una migliore copertura del campo con Kessie che nella sfida del Maradona è sembrato tornare ai livelli dello scorso anno. Una scelta che potrebbe pagare anche contro l’Empoli nell’anticipo della serie A visto che i toscani hanno un gioco che ricorda molto quello della squadra di Spalletti.

Milan, la scelta di Pioli piace ai tifosi

Stefano Pioli è stato spesso criticato dai tifosi del Milan, ma è probabilmente lui il principale artefice del ritorno dei rossoneri ai vertici del calcio italiano e domenica ne ha dato l’ennesima dimostrazione: “Dedicato a chi critica Pioli – commenta Marco – quest’uomo merita di vincere lo scudetto”. Anche Salmi mette in evidenza le troppe critiche ricevute dal tecnico: “Pioli, tanto bistrattato, con un paio di top player in squadra stravincerebbe il campionato. Questo pensiero aumenta la rabbia contro una proprietà che con un po’ di ambizione sportiva in più, avrebbe potuto portarci tra l’anno scorso e quest’anno alla seconda stella”.

I tifosi rossoneri mettono in evidenza la capacità del tecnico di sapersi adattare a diverse soluzioni: “I moduli di fatto non esistono più. Esistono le disposizioni in campo in base all’avversario. E grazie a questo il Milan ha stravinto la sfida tattica contro il Napoli sotto tutti gli aspetti”. Per VXL, il nuovo assetto tattico potrebbe essere la chiave anche per il futuro: “Speriamo sia una svolta e di poter costruire su questa base anche nella prossima stagione con l’arrivo di un paio di giocatori importanti”. Mentre Outsider mette in evidenza la prova dei singoli: “Finalmente dopo tanta sfortuna siamo tornati a vedere il miglior Bennacer, un giocatore troppo spesso sottovalutato”.

