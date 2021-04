Milan, Pioli ammette problemi fisici per diversi giocatori

Torna domani in campo la Serie A di calcio. Nel turno infrasettimanale il Milan di Stefano Pioli sfiderà, alle 18.30 il Sassuolo. I rossoneri arrivano al match, a San Siro, dopo la vittoria per 3 a 1 contro il Genoa eppure non mancano i problemi.

Ne parla lo stesso tecnico in conferenza stampa: “Non stanno bene Ibrahimovic e Bennacer, abbiamo qualche problemino. Non sono al 100% neanche Theo e Çalhanoğlu, ma domani mattina saremo più chiari. Traumi contusivi per Bennacer e il turco, Ibra e Theo noie muscolari”.

I problemi e questi “acciacchi” non spaventano il tecnico: “Non abbiamo preoccupazioni. La partita scorsa ha fatto vedere che la tenuta fisica non è stata un problema. Dal di vista tecnico invece sì. Il Sassuolo ha messo in difficoltà tanti club e noi dovremmo giocare al massimo”.

Inevitabile poi un commento sull’argomento del momento e degli ultimi giorni, la Superlega, con l’allenatore che però non si sbilancia nonostante il Milan, insieme a Inter e Juve, sia uno dei 12 club fondatori.

“Io ascolto i consigli del mio Club che ha chiesto di focalizzarmi sul mio lavoro, sull’obiettivo che abbiamo in questo campionato. Non è il momento per pensare ad altre cose. Il Milan negli ultimi 7 anni non è mai arrivata nelle prime quattro posizioni, ritagliarsi uno spazio nelle prime in classifiche significherebbe che il lavoro ha portato ad una crescita del Club e dei singoli giocatori. Noi siamo concentrati su questo”.

Tornando poi alla Serie A e alle prestazioni dei singoli il bilancio è positivo.

Romagnoli ha fatto tantissimo per la squadra, ha vissuto un momento normalissimo di calo fisiologico. Donnarumma è sereno, un piccolo errore come quello contro il Parma può capitare. Abbiamo giocato 13 partite in più rispetto all’anno scorso e abbiamo gli stessi punti. Significa che la quadra è in crescita. Tonali? Farà di più e deve lavorare per questo. ha fatto un grande salto anche a livello tattico perché non era abituato al centrocampo a due.

OMNISPORT | 20-04-2021 15:19