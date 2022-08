Milan, Pioli ammonisce i suoi. L'Udinese attacca arbitro e Var

13-08-2022 21:25

Al termine del match vinto dal Milan 4-2 contro l’Udinese, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Abbiamo preso gol ancora una volta a inizio partita, dobbiamo cominciare meglio. Poi abbiamo reagito facendo trenta minuti molto bene, ma tecnicamente possiamo fare molto meglio. Però è normale in questo periodo dover migliorare qualcosa”.

Milan, Pioli elogia Rebic e Diaz

Pioli si è soffermato sulla prestazione dei due protagonisti: “Rebic è fortissimo, è molto importante per noi averlo in forma come due stagioni fa. Ha l’atteggiamento giusto e la voglia, a prescindere dai gol perché ha lavorato molto senza palla. Diaz? Il gol vale molto per un giocatore come lui. Gli chiediamo di essere presente in area segnando e facendo assist. Oggi l’ha fatto, anche se lui come altri hanno giocato qualche pallone di troppo con leggerezza in mezzo al campo causando dei contropiedi. Comunque abbiamo fatto una buona partita”.

Milan, Pioli ammonisce i suoi ragazzi per i gol presi

Il Milan non è stato impeccabile in fase difensiva: “Abbiamo preso due gol da palla inattiva. Dobbiamo lavorare meglio anche in avanti favorendo i difensori. A volte sembriamo più intensi quando difendiamo alti che davanti alla nostra area ed è un errore grave. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa e già con l’Atalanta dovremo alzare il livello“.

Chiusura di Pioli sull’esordio di De Ketelaere: “Mi ha fatto un’ottima impressione, legge prima le situazioni anche se ovviamente non può essere al massimo della forma. Ci vuole tempo per imparare i movimenti dei compagni, ma non ho dubbi sulle sue qualità. Diamogli tempo”.

Rigore Milan, rabbia Udinese e Marino si scatena

Se Pioli è soddisfatto, in casa Udinese c’è tanta rabbia e Marino non lo nega: “Più che arrabbiato sono inferocito – dichiara il direttore dell’area tecnica bianconera -, in realtà ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre medio piccole ma oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida che poi vanno disattese.

L’intervento di Mazzoleni al VAR è stato fuori logica, non c’era niente di dubbio. I rigorini non devono interessare al VAR, è un episodio che cambia la partita. Queste decisioni hanno fatto prendere una piega diversa alla partita dopo la nostra grande partenza, spero veramente ci siano dei chiarimenti adeguati. I giocatori poi cosa devono dire in campo?”. La Serie A è appena ricominciata ed è subito polemica.

