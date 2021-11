Milan, Pioli annuncia il recupero di un top player

27-11-2021 14:43

Dopo la vittoria, in Champions League, per 1 a 0 contro l’Atletico Madrid il Milan di Stefano Pioli torna a concentrarsi sulla Serie A. I rossoneri scenderanno infatti, domenica in campo alle 15, contro il Sassuolo.

Ancora out Rebic le cui condizioni stanno migliorando così come il rendimento di Bakayoko e Pellegri.

A presentare il match, in conferenza Stampa, coach Stefano Pioli.

Milan, recuperato Mike Maignan

Buone notizie, almeno su qualche fronte per il Milan di Pioli. Il tecnico rossonero recupera infatti il portiere titolare, Mike Maignan: “Maignan sta bene, ha cominciato a lavorare con la squadra da una settimana. È pronto, ha accelerato tantissimo perché ha una grandissima mentalità: sta bene e giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene il suo dovere, non avevo dubbi, ma domani torna Mike”.

Nulla da fare invece per Tomori non convocato che sarà a disposizione per l’infrasettimanale.

Milan, le condizioni dopo il match di Champions

Il Milan, spiega Pioli, approfitterà della fiducia innestata dalla vittoria in Europa per cercare di continuare il proprio percorso in Campionato e di cancellare la sconfitta per 4 a 3 contro la Fiorentina dello scorso weekend.

“Le medie squadre – ha detto il tecnico – dopo una grande partita si accontentano, affrontano l’impegno successivo con superficialità. Le grandi squadre invece approfittano del momento positivo per andare ancora più forte”. In Champions il protagonista è stato Messias per cui non mancano, anche a distanza di giorni belle parole: “È una bella storia ma non una favola, è qui perché ha le qualità per stare qui, ci darà soddisfazioni. Oggi ho fatto rivedere il gol alla squadra perché è importante gestire bene i palloni e poi riempire l’area, lui l’ha fatto molto bene”.

Milan, gli obiettivi della stagione

Senza mezzi termini, Pioli ribadisce ancora una volta l’obiettivo di riportare in alto i colori rossoneri sia in Campionato, parlando esplicitamente di scudetto, sia in Europa: “Abbiamo gli stessi obiettivi, le stesse ambizioni. Vogliamo riportare il Milan nelle posizioni che merita, tornare competitivi per vincere lo scudetto e tornare in alto in Europa. Un processo di crescita che continuerà con giocatori di prospettiva, bravi, che potranno crescere con noi e che ci daranno soddisfazioni”.

E poi: “Ora dobbiamo provare ad alzare il livello e diventare ancora più competitivi. Quello che mi piace è la sintonia con club, dirigenti, giocatori e ambiente, ci permette di dare sempre il massimo. È importante avere cura e passione per quello che facciamo, quando andiamo in campo è importante avere voglia di vincere ogni partita”.

