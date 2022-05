Milan, Pioli carica la squadra per farle prendere lo scudetto

Mancano 24 ore al più grande giorno degli ultimi undici anni per i tifosi milanisti domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo il Milan ha la possibilità di conquistare il diciannovesimo scudetto della sua storia dopo un digiuno che dura dal 2011. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa della vigilia di questa importantissima partita.

Pioli comincia lanciando un messaggio chiarissimo ai suoi calciatori.

“Fino a oggi siamo stati i migliori e dobbiamo esserlo anche domani. Serviranno serenità e attenzione, come sempre. Non conta quello che abbiamo fatto, ma quello che faremo domani. Dovremo stare attenti al Sassuolo, che palleggia bene e ha molta qualità sulla trequarti. Se i giocatori chiuderanno occhio stanotte? Penso di sì, per come lì ho visti. Sto vedendo la stessa serenità di sempre. Io spero di dormire poco domani”.