13-01-2023 14:33

Momento non facile in casa Milan reduce da due risultati negativi, il pari subito dalla Roma e l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino. Domani c’è Lecce e poi la Supercoppa con l’Inter. Un importante crocevia della stagione che Stefano Pioli prova a spiegare soprattutto in riferimento alle mancanze rossonere di queste ultime due partite che hanno fatto infuriare la tifoseria del Diavolo. In chiave mercato dopo le parole di Maldini ecco la risposta del tecnico.

Milan in crisi? Pioli risponde alle critiche

Non è stata una gran settimana per il Milan uscito ridimensionato in campionato, ricacciato a -7 dal Napoli, addirittura sbattuto fuori dalla Coppa Italia. E allora giuste o sbagliate son piovute critiche anche su Stefano Pioli che analizza così il momento difficile dei suoi: “C’è determinazione e volontà nei miei giocatori, sappiamo che nelle ultime due prestazioni non abbiamo raggiunto risultati di gare che stavamo controllando. Dobbiamo imparare da queste lezioni, dagli errori fatti”.

Restano però due risultati negativi, diversi per come sono maturati. Pioli l’ha vista così: “La mia valutazione è che siamo delusi di non aver portato a casa due risultati positivi, con la Roma dominando fino all’85° e col Toro quando eravamo in controllo essendo in superiorità numerica. Non è questione di seconde linee. Determinazione e convinzione sono fondamentali, quelle due gare non le abbiam vinco nonostante le avessimo in controllo, non è che stiam parlando di giornate negative”.

Milan col fiato corto, Pioli non le manda a dire

Le seconde linee non hanno risposto presente in coppa. Manca più di qualcuno in questo momento al Milan, Pioli infatti incrocia le dita e spera di recuperare quanto prima gli infortunati, anzi si sbilancia: “Il gruppo è forte quando è al completo, giocatori come Ibra, Kjaer e Florenzi sono importanti anche dal punto di vista della leadership. Origi e Kjaer sono recuperati, Rebic parte con noi perchè potrebbe farcela per la Supercoppa”.

Pioli spiega la decisione di mandare in ritiro la squadra: “Non lo chiamerei ritiro. Ho preferito che stessimo insieme con la squadra per parlare subito dopo la gara ma anche per riposare subito visto che avevamo finito ai supplementari”.

Pioli risponde a Maldini sul mercato: la sua speranza

Proprio prima che il Torino eliminasse il Milan, Maldini aveva parlato di mercato chiuso. Pioli sottoscrive ma lancia un messaggio in chiave rinnovi dopo quello di Bennancer: “Sapevo del mercato chiuso, l’unico nostro problema è recuperare i giocatori, siamo forti e completi in ogni reparto. Quanto al rinnovo di Ismaël sono contento per come è cresciuto. Lui come i vari Leao e Giroud fanno parte di uno zoccolo importante di questa squadra, facile che mi auguro restino tutti, almeno spero, sono fiducioso”. La società è avvisata dunque…

Milan, mercato fallimentare da Adli a De Ketelaere: Pioli risponde

Al tecnico rossonero sono arrivate puntuali le domande sui due oggetti misteriosi del mercato del Milan, Adli e De Ketelaere. Pioli prova a buttare acqua sul fuoco: “Adli si sta allenando bene, disponibile, molto positivo. Faccio le scelte che ritengo migliori per ogni singola partita, lui è stato quello più penalizzato, ma non per qualche mancanza sua ma per scelte mie. De Ketelaere ha fatto una buona partita, soprattutto da centravanti, quando gli spazi sono diventati più stretti col Torino che si è abbassato molto abbiamo trovato tutti più difficoltà, lui compreso”.

Milan sotto attacco, come si difende Pioli: il siparietto

Quando un giornalista li prospetta il rischio di un altro risultato negativo a Lecce e la sconfitta in Supercoppa, secondo obiettivo stagionale che sfumerebbe, Pioli sorride e dice: “Mi piace il suo ottimismo…” scatenando ilarità in sala conferenza. Poi torna serio: “Normale ci sia un occhio diverso nel guardarci, perchè abbiam vinto lo scudetto e dimostrato un certo tipo di calcio ma lo sapevamo, dobbiamo migliorare proprio in questo, le critiche ci stanno quando non portiamo i risultati a casa. Il campionato non finirà in questo finesettimana qualsiasi risultato di Napoli-Juve“.

Proprio sulla scontro diretto di stasera Pioli non si è sbilanciato: “Me la godrò, da una parte la brillantezza del Napoli dall’altra la concretezza della Juve. Spalletti e Allegri? Ogni tanto si punzecchiano da buoni toscani ma sono due grandissimi allenatori”.