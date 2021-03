Milan, pronta nuova scommessa a centrocampo

Anche se, come tutti si augurano a casa Milan, la squadra di Stefano Pioli dovesse centrare la qualificazione in Champions League, la politica societaria dei rossoneri non cambierà: anche nel prossimo calciomercato Paolo Maldini punterà giocatori giovani e con ampi margini di crescita sia in termini di rendimento che di valore economico del cartellino.

Maldini su Louza del Nantes

Secondo la Gazzetta dello Sport, il dirigente del Milan avrebbe già individuato un potenziale rinforzo per la linea mediana di Pioli: si tratta di Imran Louza, 21enne centrocampista del Nantes, giocatore polivalente che in questa stagione ha già messo a segno 5 reti in Ligue 1.

Louza, classe ’99, è un interno che se la cava ottimamente anche come trequartista o, all’occasione, come esterno: un vero jolly, dunque, che potrebbe fare molto comodo a Pioli. Louza potrebbe prendere il posto di Meite, che non dovrebbe essere riscattato dal Torino.

I tifosi chiedono certezze

La sostituzione tra Meite e Louza non convince però del tutto i tifosi del Milan. “Meite lo spero vivamente che torni al Torino, e c’è Pobega che torna dal prestito allo Spezia”, scrive su Facebook Maurizio invocando una squadra più italiana.

Per Davide, invece, “Meite come centrocampista di riserva va benissimo. Non puoi pretendere di prendere qualcuno che faccia panchina e che non costi cifre esagerate”. “Esatto, a me Meite non dispiace per niente, per la panchina va benissimo”, aggiunge Rocco.

Luka, invece, vorrebbe un cambio di filosofia da parte del Milan: “La linea è quella di Gazidis: modello Arsenal. Si sono dimenticati che per fare quadrare questo progetto hanno avuto bisogno di uno di 40 anni. Se vai in Champions due innesti devono essere già pronti. L’Arsenal era pieno di ragazzini però campava sulle spalle di Henry e Pires”. Infine Davide ha il nome giusto per il Milan: “Per il centrocampo c’è Wijnaldum a zero del Liverpool!”.

