Milan, provano a soffiarti Theo col bomber che piaceva a Inter e Juve

25-01-2022 09:23

Paolo Maldini ha rassicurato tutti prima della partita con la Juventus. Il plenipotenziario del Milan ha detto che con Theo Hernandez sono in ballo gli ultimi dettagli e che il rinnovo è praticamente scontato. Per il terzino francese, insomma, non dovrebbero ripetersi le storie viste con Donnarumma, Calhanoglu e con lo stesso Kessie, che sembra destinato a partire a giugno. Ma i rumors di calciomercato parlano di un ultimo, disperato tentativo di una big del calcio europeo per il giovane laterale rossonero.

Theo Hernandez, entra in gioco il Manchester City

Dall’Inghilterra scrivono infatti di un interessamento last minute di Pep Guardiola per Theo Hernandez. L’affare si concretizzerebbe in estate, con il Manchester City capace di mettere sul piatto soldi più il cartellino di Gabriel Jesus, attaccante col contratto in scadenza a giugno 2023. La proposta, seppur allettante, non dovrebbe scuotere più di tanto Maldini e lo stesso Theo, ma nel calcio mai dire mai.

Chi è Gabriel Jesus, il bomber accostato al Milan

Classe 1997, ex attaccante del Palmeiras e oggi stabilmente nell’orbita della nazionale brasiliana, Gabriel Jesus è approdato ai ‘Citizens’ cinque anni fa. Tra Premier League, Champions e coppe nazionali inglesi ha collezionato 218 presenze, mettendo a segno 88 reti. In passato è stato seguito con grande attenzione dall’Inter, proprio nell’anno – era il 2016 – in cui poi il centravanti brasiliano si è accasato in Inghilterra. All’inverno 2020 e all’estate scorsa, invece, risale l’interessamento della Juventus: ma con gli inglesi l’affare non è mai entrato nel vivo.

Theo o Gabriel Jesus? La preferenza dei milanisti

Sui social i tifosi rossoneri hanno pochi timori di perdere un altro beniamino. “Con Theo è fatta al 100%, possiamo stare tranquilli”, scrive Federico. “Finché non vedo la firma non sono sicura, soffrirei troppo se dovesse andar via pure lui”, ammette Diavolina. Quanto all’ipotesi Gabriel Jesus: “Solo fantacalcio”, scrive James. “Non credo che il City sia disposto a svendere uno dei suoi talenti per prendere un terzino”, è il parere di Luca.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN SERIE A

SPORTEVAI